底妝一出門就融妝？日本黛珂彩妝師親授不脫妝觀念！給妳台灣女生最需要的底妝攻略！
在台灣，只要一出門就是高溫高濕，進到室內又立刻切換冷氣房，底妝要維持一整天，對多數人來說都是一場硬仗。明明早上妝感很美，到了中午卻開始浮粉、暗沉甚至融妝，其實問題往往不在補妝技巧，而是妝前準備與底妝選擇沒有真正對應台灣的環境條件。
日本彩妝師提醒：不脫妝，關鍵在妝前狀態
日本 DECORTÉ 黛珂彩妝師 國京寬一 指出，想要底妝穩定，並不是一味追求高遮瑕或厚重定妝，而是要在上妝前，先讓肌膚回到適合上妝的狀態。
他強調三個妝前關鍵：保濕到位、先幫肌膚降溫、讓毛孔處於穩定狀態。當肌膚含水量與溫度穩定，底妝自然能薄薄一層就服貼，也更不容易因為溫度與濕度變化而脫妝。
2026 春夏推薦底妝：
1.對應台灣環境的「會呼吸」粉底
DECORTÉ ZEN WEAR STAY 禪 微霧光持久粉底液
黛珂全新推出的「ZEN WEAR STAY 禪 微霧光持久粉底液」，以「會呼吸的底妝」為核心概念，回應現代底妝同時追求輕透、舒適與持久的需求。產品靈感來自日本傳統建築中能隨溫度與濕度變化自動調節的榻榻米與和紙拉門，將這樣的哲學轉化為底妝科技語言。
粉底運用「Smart Adaptive Structure 智慧環境適應結構」，能依外在環境變化調整妝膜的貼合度與柔軟度，即使在高溫高濕或長時間帶妝的情況下，妝膜依然維持均勻、不厚重、不悶黏的狀態，讓底妝如同第二層肌膚般自然延展。
在妝效表現上，呈現的是細緻的微霧光半霧面妝感，能修飾膚色不均與毛孔，同時保留肌膚立體感與自然光澤，不會因時間拉長而暗沉。對於需要長時間上妝、通勤移動或反覆進出冷氣房的人來說，是一款妝感輕、穩定度高、耐環境變化的粉底選擇。
此外，配方中加入櫻花葉淬取液、玉露茶淬取液、當歸根淬取液與銀耳多醣體等成分，搭配 SPF25 PA++ 防曬係數，讓底妝不只是修飾，更兼顧日常肌膚狀態的穩定與舒適。
2.小編推薦：快速完妝也要有氣場
GUCCI Beauty 絲潤氣墊粉餅（馬年限量）
如果你重視的是妝容完成度與氣場感，小編會推薦 GUCCI 的絲潤氣墊粉餅。絲緞般的光澤能讓膚質看起來立體、有精神，一拍就有精品妝感，特別適合約會、聚會或重要場合。
在妝前保濕與薄拍上妝的前提下，妝面在冷氣房或短時間外出情境中表現穩定，搭配紅金馬年限量包裝，也為日常上妝增添節慶儀式感，重點是這個勃根地宏超有質感。
3.小編推薦：定妝也想保留水光
許多人對蜜粉的印象仍停留在「定妝＝霧面」，但心機彩妝的MAQuillAGE 心機超持妝精華蜜粉，主打定妝同時補水。透過精華裹妝科技，讓粉體被保濕精華包覆，妝感輕盈、不結塊。
特別適合想要妝面乾淨、但又不想失去光澤的人。自然色可修飾毛孔、均勻膚色；明亮色則能改善暗沉與蠟黃，讓底妝在定妝後依然維持日系牛奶水光感。
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
▎早餐的最佳投資：一顆雞蛋的蛋白質奇蹟想要養出發光的好皮膚與強韌髮質,優質蛋白質是不可或缺的基石。與其購買昂貴的膠原蛋白飲,不如從每天早餐的一顆或兩顆水煮蛋開始。這是最省錢、最方便,且能將營養完整保留的投資。雞蛋中的優質蛋白與必需氨基酸,能為身體提供修復動...
毛巾出現「1情況」就快丟！毛巾到底多久洗一次？9成的人都做錯
每天與你親密接觸的毛巾,真的乾淨嗎？許多人認為毛巾看起來不髒、聞起來沒味道就代表乾淨,但事實上,它早已成為細菌與黴菌的溫床；若長時間不清洗,不僅可能導致皮膚感染、痘痘反覆發作,甚至可能引發過敏或呼吸道
擦再多乳液也沒用？中醫揭冬天皮膚乾裂4種體質
皮膚乾燥是冬季最常見的皮膚困擾之一,主要原因在於表皮屏障受損,導致角質層水分流失。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師表示,造成皮膚乾燥的原因相當多元,包含年齡增長、遺傳體質、營養不均衡（如維生素缺乏）、生活作息不規律（熬夜、喝水不足）、長期壓力,以及賀爾蒙變化（如男女更年期）等。此外,也與生活習慣息息相關,例如冬季氣候乾燥、洗澡或洗手水溫過高（超過 40 度）、過度去角質（如磨砂膏）、使用刺激性保養品（含酒精、香精、色素）等,都可能加重皮膚乾燥問題。皮膚乾燥也可能是疾病或藥物引起除了外在與生活因素,部分皮膚疾病也會導致皮膚乾燥,例如異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎,或汗疱疹結痂等。另外,一些全身性疾病也可能表現在皮膚上,包括乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病、肝病、腎臟病,以及甲狀腺功能異常；某些藥物副作用,如利尿劑、A 酸,也可能造成皮膚乾裂。康涵菁中醫師提醒,若皮膚乾燥情況嚴重或反覆發作,建議先至醫療院所找出真正原因,再對症治療。中醫怎麼看皮膚乾裂從中醫觀點來看,皮膚乾燥甚至出現乾裂,指的是皮膚表面因乾燥而產生大小不一、深淺不同的裂隙。《中醫臨證備要》中稱此類情況為「乾裂
38歲江語晨狀態太好了吧！獨自帶雙寶也不憔悴的祕密：強迫自己每天運動、戒掉重口味,保養品愛用清單公開
淨透皮膚的基礎——卸妝是懶人美肌的唯一捷徑江語晨認為,保養皮膚最重要的步驟就是「卸妝」＋「保濕」。對於忙碌的媽媽或上班族,她極力推薦追求高效且乾淨的清潔：卸妝油鐵粉： 她透露自己是 FANCL 卸妝油的資深愛用者,至今已消耗超過 50 瓶。對於追求「懶人卸妝」的人來說...
換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法,從日常養出輕盈豐盈髮
連續第三年合作的 Hair Recipe 髮的食譜,正是她日常維持輕盈豐盈髮況的重要夥伴,難怪這幾年每次看到她都覺得她髮量越來越多。全新推出的「頭皮元氣茶食譜」,以「先淨後補」為養護概念,透過茶多酚的清潔調理特性,讓頭皮回到清爽平衡狀態,髮根自然更有支撐力。...
6類「抗老食物」讓你凍齡更有效,想抗老你就該多吃「這些」 | Women's Health
！知名營養師高敏敏分享6種「抗老營養素」,教你吃對食物、補對營養,與護膚品一起雙管齊下,讓抗老保養更有感,維持肌膚好狀態,養出貴婦級美肌。
2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升
保養TOP1：未來美PRO+「3A2C煥膚系統」,把早C晚A推向效率時代被不少保養控視為「早C晚A指標品牌」的未來美,這次直接將明星精華全面升級,以PRO+「3A2C煥膚系統」重整日夜護膚節奏！白天主打的「超級2C美白淡斑精華」結合高穩定維他命C、日本穀胱甘肽與2% α-熊果素,同步鎖...
「動態肌能復位」重塑緊緻輪廓！2026進階頂級保養不要等到40歲
抗老保養要趁早,進階頂級保養不要等到40歲！還有源自法國醫療實踐的「動態肌能復位手法」,透過物理治療原理,幫肌膚逆轉肌齡！
