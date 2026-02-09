底氣在哪 鄭麗文槓盧 拿2028提名權「壓燕」？

國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自鄭麗文 臉書）





日本首相高市早苗的大勝利，為台海局勢帶來新篇章。台中市長盧秀燕表示，高市的當選對台灣有益；不過國民黨主席鄭麗文卻憂心，怕日本有事、台灣有事。另外針對北京當局對台的態度，鄭麗文強調，對岸很有善意與誠意，種種看似傾中話語，讓台南黨籍議員不滿開轟，2026如果掉3個縣市，鄭麗文就下台。

美國在台協會處長谷立言（2/6）：「我們很歡迎她的到來。」

AIT處長谷立言，對台中市長盧秀燕表達高度歡迎，因為盧秀燕不甩黨中央對美的酸言酸語，立刻救火，給了及時雨。馬上就迎來3月訪美，盧秀燕立場踩穩了傾美，更對日本首相高市早苗的大勝表達高度肯定，友日的態度很明確。

台中市長盧秀燕：「高市早苗首相的大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣也有益。」

盧秀燕走穩傾美友日路線，反過來看看國民黨黨魁，一心傾向何處，走向哪方。國民黨主席鄭麗文：「我真的有感受到對岸巨大的善意跟誠意，這是我們應該要珍惜的，不是非要刀劍相向不可。」

鄭麗文表達強烈感受到對岸善意的此時，另一方面，對高市早苗空前的大勝利，存有一絲憂慮。國民黨主席鄭麗文：「高市早苗這樣子的一個路線，會帶來我們整個東亞局勢什麼樣的影響，這個我們都有待觀察。那現在有點倒過來，現在變成日本有事、台灣有事了。」

沒行政歷練、沒地方民意的鄭麗文，此刻到底哪來的勇氣與底氣？主持人vs.國民黨主席鄭麗文：「（網友說鄭麗文加油，絕對不要被盧秀燕、侯友宜綁架），謝謝，大家都是善意啦，放心好了，我不會被任何人綁架的。」

基層深知黨魁滿眼越是五星旗，才真正綁架藍營2026選情，全心投入國共之間的感情，最後挨嗆提名拖慢，打壞行情。現在那個選黨魁，只為妳夾菜的姊妹情，如今主席看似在說「別怪我無情」。

國民黨主席鄭麗文：「今天如果縣市長禁不起黨內遊戲規則的考驗，那未來要提名總統的時候怎麼辦。」

但台南市議員蔡育輝已經受不了，開嗆鄭麗文別嘴秋，若2026掉3個縣市就下台。盧媽3月赴美，被解讀為2028先當起外交實習生，藍營黨魁拚3月赴中迎鄭習會，在2026搶當和平見習生。

