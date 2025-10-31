底特律市中心公共藝術公園啟用 密西根舞獅隊演出慶開幕

底特律市中心河畔占地22畝、投資達5600萬元的公共藝術公園Ralph C. Wilson Jr. Centennial Park日前啟用，成為全城矚目的新地標。底特律市長Mike Duggan與密西根州副州長Garlin Gilchrist均出席揭幕。密西根舞獅隊(Michigan Lion Dance Heritage)也應邀參與開幕演出。

當天演出節目由隊長林建豪設計，首先李宜蓁改編的琵琶曲「十面埋伏」揭開序幕，隨後由林子凡、蔡瑞恩以強勁節奏擊鼓，方逸熙則以英文解說舞獅文化，帶領觀眾感受傳統藝術的精神。許安和領著威猛的獅頭和方誠熙沿著新完工的河岸步道巡演，與觀眾互動合影，途中巧遇DTE電力公司恐龍吉祥物，為活動增添歡笑。

「站在臺上那一刻真的很緊張，」李宜蓁笑說，「但我希望觀眾能聽到琵琶那種鏗鏘有力的聲音。」高中才赴美就讀的她表示，琵琶不只是樂器，更是她和台灣文化之間的連結。

這項演出獲得現場觀眾熱烈歡迎。底特律外國語言學區督導Sean Gorden帶著兒子觀賞後表示，這是孩子第一次近距離看到舞獅，他深受感動說，密西根舞獅隊把亞洲藝術帶進城市核心，讓多元文化走進社區。

難這也是西根舞獅隊成為非營利組織後的第一次義賣募款活動。學生們親手設計義賣品、擺攤販售，展現團隊合作的創意與精神。七年級的周凡喬說：「我們賣的不只是東西，而是故事和文化。希望未來能設計更多可愛的獅頭文創商品，讓更多人認識我們，並愛上舞獅這項傳統藝術。」

來自台灣的年輕世代，用鼓聲、樂聲與笑聲，為底特律河畔增添活力與色彩。Centennial Park 的開幕，不僅象徵城市文化的新篇章，也讓世界聽見年輕的世代以藝術傳遞的熱情與真心。

