店內強拉客人猥褻！水餃店老闆「手伸身障男內褲」 一審判3年1月

在新北市開店販賣水餃、鍋貼的陳姓老闆，在店內結識一名年輕男性常客小明（化名），明知對方可能是身心障礙者，某天竟起了淫念，出手強拉小明進廚房內。小明驚喊「不要」想轉身離開，陳男仍一手環抱住小明，另一手往下伸進小明內褲，造成小明嚴重陰影。台北地院依《刑法》對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判處陳男3年1月。可上訴。

判決指出，陳男於2020年12月至2021年1月間在店內認識小明，小明經常到店內用餐。透過兩人互動過程，陳男發現小明說話比較大聲、動作也較大，加上得知對方有在身心科就診及用藥紀錄，猜到小明可能是身心障礙者。

沒想到，今年2月間，小明又到店裡用餐，吃完準備離開時，陳男竟一時起了淫念，伸手抓住小明的手。小明驚喊「不要」開始抗拒，想轉身離開，還是被陳男一把抓進廚房內，一手環抱住小明，另一手往下伸進他的內褲裡。這段期間，小明雖然繼續喊著「不要」，仍被陳男無視。事後小明報警。

陳男到案後，在警察面前坦承犯行，但到了地檢署接受偵訊時卻改口否認犯罪，直到被檢察官起訴、法院開庭審理時才又認罪。台北地院考量，陳男雖說有和解意願，但至今都沒有任何具體行動試圖求取小明的原諒，沒有特別值得憐憫之處，不適用《刑法》第59條「情堪憫恕」的減刑要件，依對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判處陳男3年1月徒刑。本案可上訴。

