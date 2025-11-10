店名叫「人民」也不行？官媒痛批咖啡館

▲店外掛上「人民咖啡館」招牌，字體設計酷似官方機構。（圖／翻攝自小紅書）

[NOWnews今日新聞] 中國再現荒謬管制。河北石家莊一間名為「人民咖啡館」的店舖，因以「人民」作為品牌名稱，被官媒《人民網》點名批評「褻瀆人民」、「濫用政治語彙」，要求整改。事件曝光後，引發外界譁然，不少網友調侃：「在中國，連賣咖啡都要講政治正確」。

這家「人民咖啡館」位於石家莊中山路，整體裝潢以紅色為主色調，牆上掛滿政治標語，店門口還印有「人民咖啡為人民」字樣，成為年輕人打卡熱點。許多顧客原以為這是官方或國營背景的品牌，紛紛留言：「這家是不是國企開的？連字體都跟官媒一樣。」

▲紅底展示牆上整齊擺放印有「人民咖啡館」字樣的紙杯，強烈的紅白對比成為社群熱門拍照背景。（圖／翻攝自小紅書）

根據報導，該品牌母公司為「要潮（上海）文化傳播有限公司」，曾多次申請「人民咖啡館」商標但均被駁回，目前僅持有「潮人民咖啡館」及「要潮人民咖啡館」兩個註冊商標。

《人民網》在評論中嚴詞批評：「以『人民』名義銷售商品，卻是一家市場化公司，實屬荒謬。『人民』一詞承載公共屬性與政治內涵，不容濫用，更不容褻瀆。」文章還指出，企業拿着不同名稱的商標，卻以「人民咖啡館」經營，混淆視聽，是對「公眾情感的不尊重」。

▲河北石家莊一家名為「人民咖啡館」的店舖，因使用「人民」二字作為品牌名稱，被官媒點名批評「褻瀆人民」，引發網路熱議。（圖／翻攝自小紅書）

事件發酵後，該咖啡館於11月8日發出聲明表示，將「依規範使用商標名稱」，中國地區已調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門及海外地區仍保留「人民咖啡館」名稱。

根據《法治日報》報導，北京隆安律師事務所律師李長青分析指出，「人民」一詞是中國政治體系的核心象徵，用於商業品牌容易讓公眾誤認為具有國家背景，涉嫌「誤導消費者」。他並指出，此舉可能被認定為「違反公序良俗」或「造成不良影響」。

不少中國網友對此事感到啼笑皆非，留言酸道：「人民不能喝人民咖啡，只能接受人民批評」、「連取名都要經過政治審查，下一步是不是連喝咖啡都要忠於黨？」

雖然店家已低調更名，但事件已掀起對「政治語彙私有化」與「言論過度審查」的爭論，也再次突顯出中國在日常商業活動中，政治界線的荒誕與敏感。

