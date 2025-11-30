店員名牌全變綽號！「王子科學麵」幫結帳 萊爾富：保障員工安全

經常逛超商的民眾都知道，店員胸前都會掛上名牌以利識別，不過最近萊爾富實施新政策，為了保護店員的隱私，決定要求店員將本名改為綽號，像是「王子科學麵」、「楊芋片」、「黃光臨」等等，引發網友一陣討論。

（示意圖／萊爾富提供）

一名網友在Threads上分享，最近萊爾富總部要求，把員工姓名全面改為綽號，雖然可以取綽號，但仍要保留店員自己的姓氏才行，貼文一出，不少網友紛紛留言突發奇想：「王子科學麵」、「楊芋片」、「黃光臨」、「江母鴨」、「羅蘋果」、「溫開水」、「江餅人」、「蘇試圈」等等。

據《NowNews》報導，萊爾富會有這樣的措施，是為了要保障員工的隱私，減少被騷擾的機率，今年起開放同仁以綽號或常用稱呼取代正式姓名，此外，這樣做的目的也能降低階級與距離感、提升顧客互動友善度。

值得一提的是，除了萊爾富，7-ELEVEN今年5月也推動新人事政策，開放員工決定名牌上的姓名跟職稱，保護隱私和尊重多元認同。

