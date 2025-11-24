店員唱TWICE歌遭客人罵"憨: 怒嗆:愛周子瑜不行喔?

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

南韓女團TWICE旋風來台，台灣成員周子瑜熬了10年，總算回到老家開演唱會，引發全台各地粉絲轟動。台北市就有一名小吃攤員工在店內隔空應援，唱跳TWICE的歌曲，沒想到卻讓客人很不滿，雙方為了TWICE大吵一架。

攤商店員vs.鬧事顧客：「你在不爽什麼？叫警察過來啊。你在不爽什麼啦？叫警察過來啊。」小吃攤外頭，穿著外套的男客人，吃飯吃到一半，突然對店員咆哮。攤商老闆vs.鬧事顧客：「你要幹嘛？你有什麼問題？他唱歌怎麼了？你吃你的東西有什麼問題？有什麼問題啦！」老闆看不下去，站出來幫自家員工講話，而客人會和店員起衝突，全是因為...。員警vs.攤商店員：「我剛剛在煎台上面，炒著我的麵，切我的菲力，我在唱周子瑜的歌，那位先生跟我說我很憨，他說你不覺得這樣很憨嗎。」

23號晚上8點多，台北市大安區一間小吃店的員工，因為在唱南韓女團TWICE的歌，唱得太開心，結果引發客人不滿，雙方吵了起來。當事店員：「因為我在跳周子瑜的歌，他就說你不覺得這樣很憨嗎，他講了三次我就不爽，就這首歌啊，從國中看到現在啊，讚啦。」當事店員：「啊嗚啊嗚啊，I'm like TT 啊～Just likeTT啊～哈，好了啦。」雖然跳得零零落落，但沒關係，重點是他有一顆愛偶像的心。









攤商店員：「不能唱周子瑜的歌是不是？那我唱蔡依林的給你聽啦！我要送你日不落的想念啦！寄出代表愛的明信片啦！」南韓女團TWICE：「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片。」店員為了TWICE吵架，用行動捍衛自己愛的偶像。攤商店員：「我愛周子瑜不行喔？」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

