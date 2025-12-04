店員提醒也沒用…高中生吃火鍋「惡意炒麵」闖禍落跑！

生活中心／王靖慈報導

日前桃園一家知名火鍋店發生2名女高中生用餐，因未關火導致鍋子嚴重空燒燒焦，店家要求她們當場清洗鍋具作為懲罰，當受到非常多網友關注。不料近日又傳出嘉義有4名高中生前往連鎖火鍋店用餐，惡意將火鍋煮到湯底燒乾冒煙，甚至還在鍋內「炒麵」，事件一出後，立刻引發熱議。

根據《TVBS》報導指出，這起事件發生在嘉義一家連鎖火鍋店，店家描述事發經過，稱1日晚餐時間有4名高中生進來用餐，但學生不僅讓火鍋持續空燒，導致鍋中的湯汁完全燒乾。更離譜的是，湯燒乾後，學生們並沒有關火，反而開始在焦黑的鍋內加麵進去煮，聲稱要「炒麵」，店家也無奈表示火鍋容器底部已成焦黑，甚至能看見鍋底殘留著麵條。店家也透漏在學生們用餐過程中有做告知動作，店員有向前要求學生們關火，但皆被忽視，於是最後店家要求學生賠償已損壞的鍋具，不料學生竟然直接選擇不理會並離開店家。

4名高中生最後被導師帶去店裡道歉。（示意圖，非關本新聞事件／Pexels）





事件曝光後，校方指派老師親自帶領學生一同前往受害的火鍋店家。不僅對學生魯莽行為表達誠摯的歉意，並當場賠償了店家的損失。因店家指出，被燒毀的鍋子共有2個，最終學生們支付了900元的賠償金，事件至此才算結束。但校方表示會利用事件作為示警，強調此事件的危險性與嚴重性，決定利用學校朝會時間，對全校學生進行用嚴肅的防災宣導，提升學生的公共安全意識，預防類似的危險事件再次發生。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高中生超囂張「火鍋空燒煮到焦」闖禍落跑！老師親逮4人…道歉賠償900元

