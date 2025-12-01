店員改叫「黃光臨」！萊爾富暖揭「名牌改綽號」真相

生活中心／李明融報導

台灣便利超商林立，且店員提供的服務相當多樣化，什麼樣的服務都要會，讓許多人直呼這樣的工作根本就是「超人」，近日有在萊爾富當店員的網友分享，公司把員工姓名全面改為綽號，僅保留姓氏，對此，有店員發揮創意想出「黃光臨」、「王子科學麵」、「楊芋片」等，貼文曝光吸引大批網友熱議，而萊爾富也揭露姓名改成綽號的背後原因是希望能保護員工隱私，避免被騷擾，讓人直呼真的是暖心的公司。

店員改叫「黃光臨、楊芋片」笑翻全網！萊爾富揭「名牌改綽號」暖心原因曝

一名萊爾富超商員工分享名牌改稱綽號，掀起熱議。（圖／翻攝自Google Map）近期一名萊爾富超商員工於Threads上發文分享，「最近萊爾富總部要求，把員工姓名全面改為綽號，好想知道大家都在工作上取什麼綽號哦！我先，王子科學麵，然後開會的時候被經理拿出來講了」，貼文曝光後，有店員分享同事的綽號，分別為「楊芋片、王麵河粉、呂好、黃光臨、謝光臨、江母鴨、宋9萊」，該貼文也吸引超過39萬次瀏覽，讓人看了忍不住笑翻。

萊爾富公司透露員工改成綽號稱呼背後原因，是希望能保障員工隱私。（示意圖／民視新聞網）

另外，也有網友紛紛留言發揮創意，像是「蔡脯蛋」、「洪茶拿鐵」、「溫泉蛋」、「溫生蠔」、「江餅人」、「蘇試圈」等，根據《NowNews》報導，萊爾富實施這樣的措施，其原因主要是為了保障員工的隱私，少被騷擾的機率，今年起開放同仁以綽號或常用稱呼取代正式姓名，也有助於降低階級與距離感、提升顧客互動友善度，網友得知原因後也紛紛大讚「因為有店員被騷擾，所以總公司保護員當下不使用真名」、「我覺得很好耶， 很有趣又有個人隱私」；除此之外，7-ELEVEN今年5月也推動新人事政策，開放員工決定名牌上的姓名跟職稱，目的同樣也是為了保障員工的隱私以及尊重多元認同。

