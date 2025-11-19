店員消失了、機器人來了！全台逾4成餐廳都在用自動化設備，為什麼還是無法解「業者的痛」？
無論是光顧巷尾小吃店，還是商圈裡的連鎖速食店、餐酒館，近年台灣餐飲業的光景發生不小變化，從早期光導入POS系統、提供線上訂位就稱得上是數位化，到近兩年，就連經濟部在進行產業統計時，也會同步調查送餐機器人、自助結帳機台等創新服務科技的導入狀況。
據經濟部今年8月公布的最新統計，導入手機或平板點餐系統的餐飲業者，已達41.9%、導入送餐機器人的業者則有17.7％，兩者均較前一年成長超過6％以上。
疫情、缺工2大因素，逼得餐飲業者大舉引進掃碼點餐、KIOSK
然而這樣的改變並非憑空發生。天帷管顧創辦人林剛羽觀察，過去四年來，先是疫情促使各種手機、自助點餐系統進到連鎖餐廳體系，如今幾乎每間連鎖速食店：麥當勞、漢堡王以及摩斯漢堡，甚至是以中式快餐自居的八方雲集，都可見到自助點餐結帳機台（KIOSK）。
再者，也因缺工問題，加速內外場送餐、製餐相關的自動化設備的導入。據勞動部截至2025年上半年最新一期職位空缺統計，在前14大行業中，住宿及餐飲業以4.4%的職缺率蟬聯冠軍，高於整體的3%。
「接踵而來的產業挑戰，逼得向來保守的餐飲業者，不得不嘗試採納新科技。」林剛羽強調，過去許多顧忌自動化設備會犧牲服務體驗的餐飲業者，像鼎泰豐、海底撈、漢來美食、乾杯以及饗賓等，幾乎國內多數一線餐飲集團，現在都已一定程度導入自動化送餐設備。
自動化設備為什麼還是無法解「缺工的痛」？
原因一：便宜行事，缺乏系統與環境整合
不過新技術要落地，不免還是會經歷陣痛。「服務業一向是IT（資訊系統）場景最破碎的一塊。」禾煜科技技術長梁萬宇指出，尤其許多台灣餐廳做的是薄利生意，大多沒有自己的IT團隊，在許多數位化的建置上，不管是POS系統、訂位系統還是送餐設備，很多都是東拼西湊，求一套「堪用、便宜」就好，缺乏系統與環境的整合。
以坪數大的餐廳為例，梁萬宇指出有時送餐機器人從菜口（內場出菜處）一路到桌邊，可能歷經多道自動門，「要讓門自動替機器人開門，其實只需簡單的物聯網設備就能做到。」但他分享，很多時候餐廳連基本IT佈建環境，像是WI-FI訊號、足夠的頻寬都沒有。
原因二：不了解流程中最適合自動化之處，導致設備變擺飾
「導入餐飲業的自動化設備，大多不是什麼黑科技，缺的其實只是場域整合跟流程再造。」梁萬宇強調， 除了環境條件外，有時設備也會因為業者沒有「用對位置」，而淪為擺飾 。他認為，要讓設備流暢發揮應有效率，得知道要把機器放在工作流程中的哪個節點最恰當。「但這是現場業者才有的Domain Know-how(領域知識)，我們設備商不可能知道。」
「多數餐廳都想拿現成的自動化設備，與既有營運流程無縫接軌。」開吧餐飲顧問創辦人魏昭寧指出，除非設備從一開始就是量身打造，否則不可能無痛導入。他以智慧型手機比喻：「就像我們不會拿按鍵式手機的打字方式去使用智慧型手機，而是得改變手指操作習慣，才能更好的駕馭它。」他強調，業者應順應工具調整工作流程或方式，導入新設備才有意義。
怎樣讓自動化設備幫到忙？
「缺工問題一定能被自動化設備解決，但是業者得用新思維來解決。」魏昭寧建議，若業者發覺很難從既有門市下手，去改變團隊行之有年的工作習慣，則可以從新品牌、新分店著手。
例如獲米其林必比登推薦的雙月食品社，近兩年新展店的門市中，導入新型軌道送餐機器人，支援外場人力；以歇腳亭起家的聯發國際，也在去年新成立的手搖品牌UG，導入自動化AI製茶設備，節省新人上手時間。
不過林剛羽也直言，目前台灣餐飲業發展自動化設備與機器人的硬傷，仍是「人力成本還不及歐美或日本、新加坡等自動化設備成熟度更高的國家。」因此許多業者比起投資設備，更優先考量增加雇用人力。
另外對設備商而言，做餐飲科技的生意不僅毛利不高，且面臨來自中國廠商的激烈廝殺，「硬體要湊不難，但是軟體（系統串接、整合）才是真功夫。」康惠媚觀察，許多中小型餐廳，不介意使用穩定性差、多家零件組合的拼裝車設備。因為輕資產、低成本仍是台灣許多業者在導入設備時的主要考量。
但林剛羽樂觀認為，隨著餐飲就業市場越來越少新血投入，加上政府仍未全面開放外籍移工從事一般服務業，「國內業者對自動化設備的需求，在未來恐怕只增不減，甚至成長率有機會在近年超越大缺工多年的日本。」
延伸閱讀：涮乃葉、古拉爵、武蔵野森珈琲⋯都它的！55歲日本雲雀集團，如何打造台日餐飲霸業？
更多報導
哪一款AI最可靠？研究揭Claude家族最老實：為何對LLM來說，坦承無知比「已讀亂回」更難？
行動電源別亂丟！環保局攜手神腦推「回收賺400元」優惠：活動日期、回收地點一次看
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 19 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」告白連晨翔
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 分鐘前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 19 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前