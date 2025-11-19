店員消失了、機器人來了！全台逾4成餐廳都在用自動化設備，為什麼還是無法解「業者的痛」？

無論是光顧巷尾小吃店，還是商圈裡的連鎖速食店、餐酒館，近年台灣餐飲業的光景發生不小變化，從早期光導入POS系統、提供線上訂位就稱得上是數位化，到近兩年，就連經濟部在進行產業統計時，也會同步調查送餐機器人、自助結帳機台等創新服務科技的導入狀況。

據經濟部今年8月公布的最新統計，導入手機或平板點餐系統的餐飲業者，已達41.9%、導入送餐機器人的業者則有17.7％，兩者均較前一年成長超過6％以上。

疫情、缺工2大因素，逼得餐飲業者大舉引進掃碼點餐、KIOSK

然而這樣的改變並非憑空發生。天帷管顧創辦人林剛羽觀察，過去四年來，先是疫情促使各種手機、自助點餐系統進到連鎖餐廳體系，如今幾乎每間連鎖速食店：麥當勞、漢堡王以及摩斯漢堡，甚至是以中式快餐自居的八方雲集，都可見到自助點餐結帳機台（KIOSK）。

廣告 廣告

餐飲業創新科技導入 圖/經濟部統計

再者，也因缺工問題，加速內外場送餐、製餐相關的自動化設備的導入。據勞動部截至2025年上半年最新一期職位空缺統計，在前14大行業中，住宿及餐飲業以4.4%的職缺率蟬聯冠軍，高於整體的3%。

「接踵而來的產業挑戰，逼得向來保守的餐飲業者，不得不嘗試採納新科技。」林剛羽強調，過去許多顧忌自動化設備會犧牲服務體驗的餐飲業者，像鼎泰豐、海底撈、漢來美食、乾杯以及饗賓等，幾乎國內多數一線餐飲集團，現在都已一定程度導入自動化送餐設備。

自動化設備為什麼還是無法解「缺工的痛」？

原因一：便宜行事，缺乏系統與環境整合

不過新技術要落地，不免還是會經歷陣痛。「服務業一向是IT（資訊系統）場景最破碎的一塊。」禾煜科技技術長梁萬宇指出，尤其許多台灣餐廳做的是薄利生意，大多沒有自己的IT團隊，在許多數位化的建置上，不管是POS系統、訂位系統還是送餐設備，很多都是東拼西湊，求一套「堪用、便宜」就好，缺乏系統與環境的整合。

以坪數大的餐廳為例，梁萬宇指出有時送餐機器人從菜口（內場出菜處）一路到桌邊，可能歷經多道自動門，「要讓門自動替機器人開門，其實只需簡單的物聯網設備就能做到。」但他分享，很多時候餐廳連基本IT佈建環境，像是WI-FI訊號、足夠的頻寬都沒有。

原因二：不了解流程中最適合自動化之處，導致設備變擺飾

「導入餐飲業的自動化設備，大多不是什麼黑科技，缺的其實只是場域整合跟流程再造。」梁萬宇強調， 除了環境條件外，有時設備也會因為業者沒有「用對位置」，而淪為擺飾 。他認為，要讓設備流暢發揮應有效率，得知道要把機器放在工作流程中的哪個節點最恰當。「但這是現場業者才有的Domain Know-how(領域知識)，我們設備商不可能知道。」

「多數餐廳都想拿現成的自動化設備，與既有營運流程無縫接軌。」開吧餐飲顧問創辦人魏昭寧指出，除非設備從一開始就是量身打造，否則不可能無痛導入。他以智慧型手機比喻：「就像我們不會拿按鍵式手機的打字方式去使用智慧型手機，而是得改變手指操作習慣，才能更好的駕馭它。」他強調，業者應順應工具調整工作流程或方式，導入新設備才有意義。

餐飲自動化 圖/李晴製圖

怎樣讓自動化設備幫到忙？

「缺工問題一定能被自動化設備解決，但是業者得用新思維來解決。」魏昭寧建議，若業者發覺很難從既有門市下手，去改變團隊行之有年的工作習慣，則可以從新品牌、新分店著手。

例如獲米其林必比登推薦的雙月食品社，近兩年新展店的門市中，導入新型軌道送餐機器人，支援外場人力；以歇腳亭起家的聯發國際，也在去年新成立的手搖品牌UG，導入自動化AI製茶設備，節省新人上手時間。

不過林剛羽也直言，目前台灣餐飲業發展自動化設備與機器人的硬傷，仍是「人力成本還不及歐美或日本、新加坡等自動化設備成熟度更高的國家。」因此許多業者比起投資設備，更優先考量增加雇用人力。

另外對設備商而言，做餐飲科技的生意不僅毛利不高，且面臨來自中國廠商的激烈廝殺，「硬體要湊不難，但是軟體（系統串接、整合）才是真功夫。」康惠媚觀察，許多中小型餐廳，不介意使用穩定性差、多家零件組合的拼裝車設備。因為輕資產、低成本仍是台灣許多業者在導入設備時的主要考量。

但林剛羽樂觀認為，隨著餐飲就業市場越來越少新血投入，加上政府仍未全面開放外籍移工從事一般服務業，「國內業者對自動化設備的需求，在未來恐怕只增不減，甚至成長率有機會在近年超越大缺工多年的日本。」

延伸閱讀：涮乃葉、古拉爵、武蔵野森珈琲⋯都它的！55歲日本雲雀集團，如何打造台日餐飲霸業？

更多報導

哪一款AI最可靠？研究揭Claude家族最老實：為何對LLM來說，坦承無知比「已讀亂回」更難？

行動電源別亂丟！環保局攜手神腦推「回收賺400元」優惠：活動日期、回收地點一次看