店員神反應！星巴克秒關鐵門擋煙霧彈 張文擦肩而過稱「只是演練」

台北捷運星巴克門市在張文丟擲煙霧彈事件中展現即時應變能力，迅速放下鐵捲門阻止歹徒入侵，成功保護店內滿座顧客安全，獲得網友高度肯定！據目擊者描述，當時煙霧瀰漫，情況十分危險，所幸店家及時採取行動，在谷哥評論平台上獲得一排5顆星好評，民眾紛紛感謝店家英勇的危機處理，讚揚員工是真正的英雄！

店員神反應！星巴克秒關鐵門擋煙霧彈 嫌犯擦肩而過稱「只是演練」。(圖／翻攝jmmiu_tw)

事件發生在台北捷運內的星巴克門市，一位目擊者拍下了整個過程並上傳分享。影片中可見一名男子在捷運站內丟擲煙霧彈，現場情況十分危險。隨著煙霧迅速瀰漫，星巴克店內客滿且不斷有人進出，此時店家立即採取行動，放下門口的鐵捲門以確保顧客安全。

廣告 廣告

捷運星巴克急關門 煙霧彈恐攻全客保命。(圖／翻攝jmmiu_tw)

透過門市的大面玻璃窗，顧客們目睹歹徒持續在外丟擲煙霧彈，危險氛圍隨著煙霧蔓延而加劇。店家及時關閉鐵捲門的決定，有效阻隔了外部威脅，保護了店內所有人的安全。這一應變措施獲得了網友們的一致讚賞，谷哥評論區被刷了一排5顆星評價。許多人稱讚門市員工為英雄，感謝他們的危機意識救了不少人。

捷運星巴克急關門 煙霧彈恐攻全客保命。(圖／翻攝jmmiu_tw)

一位網友表示，自己的母親當時也在店內，原本擔心嫌犯會進入星巴克，所幸鐵門及時關閉。據這位母親描述，嫌犯曾擦肩而過，還告訴民眾說這只是「演練」。

有人指出台北地下街依規定設置了火煙感知器，如感應到火或熱，防煙鐵捲門會自動下降。然而根據目擊者描述，當時情況應為店員為保障顧客安全而手動關閉大門，展現了專業的危機處理能力。

更多 TVBS 報導

台北車站遭丟煙霧彈！蔣萬安趕赴現場：從重從速究責

張文配備齊！18顆煙霧彈、35顆汽油彈 打扮似生存遊戲角色

張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

中山站男砍人放煙霧彈闖入誠品 民眾逃躲倉庫

