店員衝到國小「脫光猥褻」2國中生目擊嚇壞！他落網透露神奇癖好

記者陳弘逸／南投報導

南投縣某超商店員今年到國小外，脫光衣物做出撫摸生殖器自慰行為，還刻意展示給2名路過的國中生觀看；落網後辯稱，本來就喜歡野外的感覺。（示意圖／翻攝自Pixabay）

南投縣史姓超商店員今年到某國小工寮，脫光衣物做出撫摸生殖器自慰行為，還刻意展示給2名路過的國中生觀看；目擊學生嚇到跑回家告狀，此案曝光；史男落網後辯稱，本來就喜歡野外的感覺，看到有目擊者就穿回衣服停止動作，但說詞未獲採信，法院審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，史男今年7月13日上午8時許，在南投某國小校門口前的工寮角落，脫光全身衣物，並做出撫摸生殖器自慰行為；當下2名國中生恰巧徒步行經該處，他甚至走到外面，刻意展示下體，觸犯公然猥褻。

廣告 廣告

警詢時，史男否認犯行，坦承確實有在該處，脫掉全身衣物並自慰，因為本來就喜歡野外的感覺，當下有感覺，看到工寮外面沒有人，才會那麼做，發現有人看到後，就停止自慰並穿上衣服，沒有公然猥褻犯意。

檢方認為，目擊者為國中學生，素未謀面，無刻意設詞誣陷理由，因此，未採信說詞，將史男依刑法第234條第1項之公然猥褻罪將他起訴。

法官認為，史男在馬路旁，公然裸露生殖器為猥褻行為，造成目擊者驚嚇及心理厭惡，破壞社會善良風俗情節非輕，考量他自陳陳高中肄業、從事超商店員、經濟狀況小康，審理後，依公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

台電二寶爸偷吃女同事「鬧出人命」流產繼續玩！妻氣炸…怒告報復小三

鑰匙沒離身「百萬新車」離奇失蹤！苦主哀號…過來人曝：恐淪殺肉場亡魂

騎車飆時速90公里去海邊…法院認證「在道路上競駛」違規仔付慘痛代價

撲倒女同事「掀衣逞慾」胸罩殘留DNA！噁男掏提款卡謝罪：內存600萬

