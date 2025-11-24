店員邊煎牛排唱TWICE被嗆「很憨」 怒回1句：愛子瑜不行喔？

廖姓顧客不滿牛排店員工唱TWICE的歌，怒嗆對方「很憨」爆發口角。翻攝畫面

TWICE來台開唱全台粉絲暴動，沒想到竟連大安區路邊牛排攤躺著也中槍！昨（23）日晚間，大安路一段一名23歲劉姓店員邊煎牛排邊唱TWICE歌曲，卻被隔壁臭豆腐攤的46歲廖姓男客嫌到翻，直接嗆一句：「唱歌很憨啦！」瞬間引爆現場火藥味，整段衝突被路人拍下PO網後，引來大批網友朝聖。

網友拍下，廖男像開戰模式般狂咆哮，氣氛越來越失控，劉男也不是省油的燈，反嗆：「你在不爽什麼啦？愛台灣愛周子瑜不行喔？」下一秒更誇張，劉男竟切歌改唱蔡依林〈日不落〉，宛如現場直接升級成「大安路限定LIVE版」；同事在旁看傻，直呼：「他唱歌怎麼了？你就吃你的啦！」

影片流出後瞬間炸裂，Threads、IG 限時動態瘋狂轉傳，網友笑到肚痛：「為TWICE吵到報警第一次看到」、「這精神狀態我尊敬」、「子瑜護衛隊太猛了吧」、「臭豆腐配LIVE版TWICE這價錢很划算」。

警方獲報趕抵後，確認雙方只是嘴上互槓、沒有動手也沒帶武器，簡單告知權益，廖男吃完照樣拍拍屁股走人，現場火藥味才散去。

大安分局呼籲，民眾若遇糾紛應通知警方到場協助，「不要再為了TWICE吵成這樣啦」，並強調會持續巡查維護秩序。



