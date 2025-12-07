店員開冰箱見「嬰兒頭顱、四肢」 軀幹竟失蹤！警憂：生前恐遇1事

國際中心／李紹宏報導

可怕！日本東京一間風俗店驚傳分屍，有男員工發現冰箱裡疑似有嬰兒頭顱，嚇得腿軟報警。當地警方到場確認後，證實是稱出生不到一年的嬰兒屍體，且「頭顱、四肢分散在不同容器內」，疑似企圖誤導警方辦案；駭人的是，該嬰兒的軀幹至今尚未尋獲，嫌犯也在逃逸中。

在日本風俗店，一名男店員打開冰箱後，發現竟藏有嬰兒屍塊，讓他嚇得報警。（示意圖／PIXABAY）

根據日媒《產經新聞》指出，事發的風俗店未在東京墨田區「JR錦糸町車站」附近，昨（6）日約晚間9時，店內一名男性員工在打掃二樓辦公室兼休息室的冰箱時，意外發現裝在塑膠袋和保鮮盒內的嬰兒頭顱與四肢。

日本警視廳獲報後，立即封鎖現場展開調查，並證實遺體明顯經過切割損毀，但未尋獲嬰兒的軀幹。警方初步研判，死者為出生數個月至1年內的嬰兒，目前已將此案依「屍體損毀遺棄」罪嫌偵辦。

在繁華地帶竟傳驚悚事件，引發當地民眾恐慌，對此一名經常在附近活動的30歲上班族便震驚表示，「知道這一帶餐廳風俗店多，卻沒想到會發生這麼殘忍的事件」。

