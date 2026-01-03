店家不收 大巨蛋折抵券效益差

因應大巨蛋啟用後帶來的人潮，北市推出「大巨蛋Home Run遊東區、遊台北」派券活動。（張珈瑄攝）

因應大巨蛋啟用後帶來的人潮，北市推出「大巨蛋Home Run遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券，但民進黨議員張文潔指出，大巨蛋周邊店家參與度不足、不收抵用券，批評成效有限。北市商業處回應，今年預計辦理6場派券串聯活動，並擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，也會積極邀請店家加入特約體系。

「大巨蛋Home Run遊東區」民國113年推出，辦理6檔行銷活動。114年結合「2025世界棒球經典賽資格賽」、「中華職棒開幕賽」及「中華職棒明星賽」推出「大巨蛋Home Run遊台北」，3場次預計共使用1.2萬張折抵券，商業處參考113年折抵券使用率，獲券者使用率約5成，故114年派發2萬4152張，實際使用1萬3398張，以原先預計使用的1.2萬張計算，使用達成率為111.6％。

廣告 廣告

張文潔質疑，抵用券發放及使用沒有想像中好，民眾反映很多大巨蛋周邊店家沒有參與優惠活動、不收抵用券，想要消費都碰壁；也有松山、信義區店家陳情因為離大巨蛋太遠，被拒參與活動串聯，讓消費者不管距離大巨蛋遠或近，都無法使用抵用券。

張文潔指出，113年活動期間，松山、信義區僅有33家特約店家，在589家特約店家中僅占5.6％；114年最後一場活動，松山、信義僅77家特約店家，在577家特約店家中占比13.34％，2區皆被邊緣化。

她強調，既然要活絡大巨蛋周遭和東區，就要把店家數拉高才有實際效果，不管任何比賽都有非常多人參加，卻因周邊商家配合不佳、輔助不足，沒有活絡到東區。

商業處說明，114年第3檔活動參與商圈店家，位於東區商圈120家、非東區商圈121家、夜市攤商336攤響應，今年將持續擴大募集，針對參與店家較少的周邊行政區，會透過實地走訪加強開發。

商業處表示，今年活動規畫擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，選擇話題性高的活動辦理6場派券活動，並整合各局處資源共同行銷。