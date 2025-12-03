店家公告貼「不賣C蛋」！他霧煞煞問：有什麼區別？婆媽揭驚人差異

生活中心／王文承報導

雞蛋是許多家庭的必備食材，不少婆媽在挑選時，會特別詢問雞蛋是「放牧」還是「籠飼」。（圖／資料照）

雞蛋是許多家庭的必備食材，不少婆媽在挑選時，會特別詢問雞蛋是「放牧」還是「籠飼」，希望全家人能吃到品質良好的蛋。一名網友分享，他在等待朋友時，意外發現某家店門口貼著公告：「本店不販售C蛋」。起初他看不懂意思，還想說「那A 蛋、B蛋呢？」後來查詢才知道，原來C蛋指的就是一般籠飼雞蛋。這讓他忍不住發問：「真的很多人會在意雞蛋是不是『動福蛋』嗎？吃起來有差嗎？」貼文一出，立刻掀起網友討論。

店家貼不賣C蛋 他問有區別？



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，他過去對雞蛋分類沒什麼研究，直到看到店家主動貼出公告：「本店不販售C蛋」，才知道雞蛋還有「放牧」、「籠飼」等標示。因此也好奇，大家是否真的會在意蛋的生產方式，或是否吃得出味道與品質的差異。

貼文曝光後，引來許多網友分享看法：「比較人道，細菌也比較少」、「現在在意動福蛋的人很多」、「我覺得口感真的有差，不知道是不是常溫蛋比較薄、蛋黃比較稀，動福蛋煮半熟蛋比較好吃。」

也有不少人表明自己只買「動福蛋」的原因：「當然會在意啊！現在食安問題這麼多，三天兩頭就爆一件，買東西總要挑一下」、「看過母雞被塞在一起的照片後就會注意了」、「賣場都有動福蛋專區，需求真的有變多。」

如何辨識動福蛋？



要挑選符合動物福利的雞蛋，其實很簡單，只要掌握兩大重點：

1. 看包裝標示

先查看蛋盒上的資訊，是否明確標示「動福蛋」、「平飼」、「放牧」等字樣。這些標示通常代表雞隻擁有較佳的生活空間與飼養方式。

2. 看雞蛋上的噴印代碼

依據行政院農業部規範，每顆雞蛋上都會噴印代碼，可快速判斷來源與飼養方式：

F：放牧（Free range）

B：平飼（Barn）

E：豐富化籠飼（Enriched cage）

C：一般籠飼（Conventional cage）

O：有機（Organic）

