店家憂成本轉嫁 怨像在打工

立法院會6日三讀通過《外送員專法》，引起許多店家高度關注。（吳嘉億攝）

外送專法6日三讀通過，引起許多店家高度關注，有店家認為，保障外送員權益，讓整個外送體制健康基本上是正確的方向，不過一定會提高成本，將視後續效益再選擇是否繼續與外送平台合作；有店家則認為，「羊毛出在羊身上」，成本不免直接轉嫁在店家上，只怕「不做外送沒客人，做了又像在幫平台打工。」

台灣連鎖加盟促進協會副祕書長顧上鈞表示，專法制定法條合理，資訊透明化，也保障外送員權益，店家樂見其成，只是Uber執行長曾對外宣稱，外送專法通過恐使外送費提高逾20元，不免令人擔憂平台業者道高一尺魔高一丈，將衍生成本轉嫁至合作店家身上，目前對於專法通過持觀望態度。

顧上鈞說，外送平台能抽成、向消費者收費，外送員則永遠有單接，合作店家還要負擔高房租、水電及人事成本，承擔的風險最高，麥當勞、大賣場等連鎖業者，較能與平台談抽成比例，且規模大，能吸收的成本也較高，影響相對小，仍期盼專法實施後，能確實照顧店家權益，尤其小型、個人經營店家更弱勢，需要幫助。

新北概念餐飲店家李老闆說，若平台另外制定外送價格與服務範圍、調整店家抽成、調整外送費及服務費等，店家也勢必因應調漲商品價格，消費者最後只能接受，進而影響購買慾或少點外送。如何在平台、外送員、店家、消費者4方做好平衡，看起來政府似乎都還未有充分的規畫與作法。

台中孫姓小吃攤業者提到，專法上路後，平台可能調整費率等機制，成本恐怕會轉嫁至店家或消費者身上，新法上路對店家來說，會陷入「不接外送少曝光，接了卻賺不到錢」的兩難；有店家悲觀看待，認為外送專法上路讓整體成本增加後，只有大型連鎖餐飲能「扛得住」，一般小店家不是退出合作，就是撐不下去。