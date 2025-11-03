店家拒用購物中心折抵活動購買新發表的手機 消費者批「涉嫌誤導且隱瞞事實」

高雄夢時代購物中心的VIVO品牌體驗店蔡姓店長擅自主張「夢時代購物中心3C商店買5000送300活動」無法折抵VIVO X300系列手機價格，僅能折抵手機配件，造成消費者購機權益受損。(見圖)

陳姓消費者今(三)日表示，位於高雄夢時代購物中心的VIVO品牌體驗店，自十一月一日起舉辦X300系列手機預售活動，原應可同時配合夢時代購物中心推出的「3C商品滿5000元送300元電子折抵券」優惠方案，消費者可用折抵券直接減少手機購機金額；然而，有多名消費者反映，過去VIVO新機發表都會配合夢時代的滿千送百活動，為何唯獨X300系列無法折抵，該體驗店銷售人員卻以「原廠不同意」為由，拒絕讓折抵券用於手機購買，只允許折抵手機「配件」價格。

長期使用該品牌手機的陳姓消費者指出，當初看到夢時代的促銷活動才特地前往，但店員卻說原廠規定不能折手機，只能用來買保護殼、保護貼；事後詢問VIVO代表人員及該體驗店經銷商，卻說原廠並沒有這項限制。

陳姓消費者強烈質疑，這項限制並非VIVO原廠政策，而是該體驗店蔡姓店長「自訂規則」，事後蔡姓店長承認是個人決定購買X300系列手機不能配合滿千送百活動。陳姓消費者努批，由於手機配件利潤較高，讓折抵券僅能用於低成本的配件，有利於體驗店提高獲利與業績表現。

VIVO經銷商黃姓區主管強調，這次夢時代體驗店造成的誤會是店長個人行為，該公司已經進行全盤了解調查，若有疏失會做懲處；消費者本來就有選擇的權利，不能硬性要求消費者只可購買手機配件。

截至十一月二日止，據了解該活動已吸引超過三百名消費者預購X300系列，若確實存在誤導或限制使用的情形，恐涉及損害消費者權益，觸犯消費者保護法第七及十二條，該行為屬於「以不實理由阻止優惠使用」，已構成誤導或隱瞞事實。