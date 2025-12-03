店家貼「不賣C蛋」差別在哪？內行人曝差異：寧可多花錢

市售盒裝雞蛋選擇多，品質也有差異，一名男子表示，在店家門口看到張貼「本店不販售C蛋」感到困惑，查詢才發現C蛋代表籠飼蛋，好奇不同的飼養方式，口感和品質真的有差嗎？貼文引熱烈討論，內行人說籠飼蛋蛋殼較薄、蛋黃顏色淡且較稀，動物福利蛋飼養方式則有平飼B、放牧F、豐富化籠飼E等，不論煎、煮或做半熟蛋都更穩定，因此寧可多花一點錢，吃到品質較好的蛋。

原PO近日於Threads發文指出，他在等朋友時看見店家門口張貼「本店不販售C蛋」公告，讓他一頭霧水，以為雞蛋還分成A、B、C等級，直到上網查才發現，C蛋指的是一般常見的傳統籠飼蛋。

原PO表示，從未深入研究雞蛋的飼養標示，也不知道市面上還區分放牧蛋、動物福利蛋與籠飼蛋等不同類型，好奇不同飼養方式，是否會影響雞蛋的品質和口感。

根據國產雞蛋溯源系統網站，每顆蛋上的代碼都代表不同資訊，例如「A85001」是溯源編碼，「210928F」則表示包裝日期與生產方式，尾碼的英文有明確含義：O代表有機生產、F代表放牧、B代表平飼、E代表豐富化籠飼、C代表一般籠飼。

另據台灣動物社會研究會指出，「放牧蛋」與「平飼蛋」主要差別在活動空間，放牧雞可自由進出戶外運動場、在陽光下奔跑與洗砂浴；平飼雞則飼養於室內禽舍內，雖無戶外空間，但設有棲架、產蛋箱與墊料地面，仍可活動與休息。

貼文曝光後，許多人表示「真的吃得出差別」，籠飼蛋在外觀與質地上就有明顯不同，籠飼蛋蛋殼較薄、蛋黃顏色更淡且較稀，但動物福利蛋不論煎、煮或做半熟蛋都更穩定、風味更好；另也有人認為較好的飼養環境能降低細菌量，因此願意多花一些錢。

此外，許多長期購買動福蛋的網友也說，會固定到特定通路購買，挑選不同縣市的動福蛋品牌，以支持友善飼養。

