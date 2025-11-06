店家進帳萬元卻實收百元 業者盼外送專法保障

台北市 / 綜合報導

外送平台提供民眾多元選擇，卻也衍生不少問題，有一位自己開店的網友在社群貼出收益明細，一共賺了1萬2585元，平台扣掉廣告費用、折扣優惠等，實際上收到的卻只有342元；還有一位在板橋開小吃店的陳老闆，因為平台算錢方式，導致權益受損，平台還不能喊卡，因此立院各黨團，力拚今年通過「外送專法」，希望讓業者有個保障。

香腸和米腸，用炭火烤的滋滋作響，一旁鐵鍋裡，放了滿滿關東煮配料，有時候想來點台灣好味道，卻不想出門，只好動動手指點外送，店家雖說多了銷售管道，但還是會有苦難言。

看看網友分享開店經驗，加入外送平台，一共賺了1萬2585元，平台扣掉廣告費用，折扣優惠等，實際上收到的卻只有342元，只佔總獲利約2.72%，有時鄰居還會說，生意很好喔，但他卻只能苦笑，不是自己賺走的，而且這還不是個案。

小吃店老闆陳先生說：「(平台計算方式)減A再折B，如果這樣子的話，我大概還有20%利潤，訂單來了，我一看我一算，是先扣B再減A，那這樣變成說我就完全沒利潤。」

我們也找到在新北板橋，開酸辣魚小吃的陳先生，上架平台的餐點，也加入優惠計畫，以綜合酸辣粉為例，原先預期，一碗299元打65折，自己再折扣8折給消費者，還有32%抽成可以實拿約108元，但是平台計算方式是，299元先打八折，再用平台優惠65折，再抽32%抽成只能拿到約95元，根本在做賠本生意，平台還不能接受，店家隨時喊卡，因此立法院各黨團，現在要外送專法保障店家權益。

小吃店老闆陳先生說：「我是覺得說(抽成)，一定要有一個比例原則。」攤開立院各黨團在專法上，對抽成的訴求，藍營著重訂定「抽成上限」，綠營則強調「費用透明化」，民眾黨則要求「明確揭露各項費用」，但一切細節都還在討論，相關單位希望外送專法，能夠儘速通過，創造店家外送員消費者，三贏的局面。

