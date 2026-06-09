店家遭冒名詐騙頻傳 政院研議建立小型商家通報機制

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院打詐指揮中心今天表示，針對近期企業及小型商家遭冒名詐騙情形日益猖獗，近日將邀集部會研議建立小型商家通報機制，協助業者即時通報及處理冒名詐騙案件，此外，打詐綱領3.0研修時也將納入相關民團重要意見。

打詐指揮中心昨天召開「反詐騙宣導合作交流會議」，邀請台灣民間反詐騙協會及反詐騙聯盟協會參與，交流討論當前詐騙犯罪趨勢、防詐宣導策略、網路平台管理及公私協力合作等議題。

打詐指揮中心今天透過新聞稿表示，針對近期企業及小型商家遭冒名詐騙情形日益猖獗，行政院將邀集相關部會研議建立小型商家通報機制，協助業者即時通報及處理冒名詐騙案件，降低企業及消費者受害風險，會中民團則建議透過資源共享與策略協作，提升防詐宣導效能，藉由多元宣導及案例教育，強化民眾識詐能力，擴大社會防詐韌性。

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此外，打詐指揮中心表示，民團也依據第一線宣導經驗，建議政府建立高風險詐騙素材資料庫、運用人工智慧技術強化詐騙樣態辨識與防制機制，並針對高風險族群加強警示與宣導，以及呼籲強化平台共同責任架構、增列平台防詐績效指標、建立中文申訴機制等，且要完善相關法制。

打詐指揮中心說，行政院打詐指揮中心指揮官、內政部次長馬士元表示，此次會議的重點在於傾聽與協作，面對企業與小型商家遭冒名詐騙、網路平台治理及跨境詐騙等挑戰，更需要建立政府、平台業者、企業與民間團體共同參與的責任架構，集結眾人之力更有效織密防詐網。（編輯：林興盟）1150609