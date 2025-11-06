店長薪4.5萬都不去！寧願跑外送 立法應兼顧市場自由與勞動保障

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

外送平台管理暨從業人員權益保障法（外送專法）今日在立法院舉行公聽會，台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜代表業界發言時指出，外送產業近年已成為台灣勞動市場中最活躍的新興型態之一。她強調，外送工作並非外界刻板印象中的「低薪血汗」，而是一份兼具自由、彈性與競爭性收入的工作，甚至有外送員寧可放棄店長月薪四萬五的穩定職位，也選擇繼續跑外送，因為「即使被砍薪，賺的都還比店長多」。

郭昕宜引用平台數據指出，2025年1至10月統計顯示，每週實際接單31至40小時的外送員，月平均收入達4萬8千元；若每週接單超過40小時，平均月收入更達6萬6千元。另一家平台委託第三方調查顯示，外送員未扣除成本前的平均時薪為290元。她指出，這樣的收入結構已優於不少傳統產業，「外送平台不是壓低勞動報酬，而是吸引願意投入高自由工作的族群。」

她也補充，目前外送員中超過八成屬兼職身分，近七成同時擁有正職工作，「這代表外送工作不是最後的選擇，而是更多人主動追求的彈性就業方式。」她強調，外送的吸引力在於可自我安排時間，「自由本身就是報酬的一部分。」

針對外界質疑外送員缺乏保障，郭昕宜澄清，早在2021年起，平台業者即為所有外送員投保全時段意外險，2024年更全面加保第三人責任險，年投入保費高達近5億元，「這些保障比多數兼職工作都完整。」她提醒，若政府再強制納入勞保與職災保險，不僅會造成保險重疊，也會讓平台成本上升，最終仍由消費者與外送員共同承擔。

郭昕宜指出，目前外送員人數自2020年的9萬人次成長至2025年的15萬人次，「如果外送工作真如外界所說低薪不穩，怎會有越來越多人投入？」她呼籲，外送專法的制定應建立在事實與數據基礎上，不應流於政治口號。「外送經濟牽動10多萬商家、15萬名外送員、數百萬名消費者，任何錯誤的制度，都會讓全民一起買單。」

她最後表示，立法應兼顧市場自由與勞動保障，「讓制度穩、讓產業活、讓勞工有選擇。」

