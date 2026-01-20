店門口遭停機車 老闆怒嗆女鄰居還尾隨被桃檢起訴

（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市48歲店老闆，因不滿28歲女鄰居把機車停在店門前，在女子出門時上前爭執，甚至尾隨到女子工作處；桃園地檢署認店老闆行徑涉犯跟蹤騷擾防制法和強制罪，從重以強制罪起訴。

桃園地檢署起訴書指出，店老闆與女子是鄰居，過去就曾因為店門口停放機車的問題發生爭執，民國113年12月3日深夜11時30分許，店老闆在女子要騎車去上班時故意攔阻，並嗆聲「你到底想要怎樣，你不就是要錢嗎，我知道你在哪裡上班」等語。

起訴書指出，女子趁著有計程車經過、店老闆讓道時騎車離開，沒想到店老闆竟開車尾隨女子，並在女子於工作地點停機車時，再度上前重複稍早的言詞，直到引起路人注意後才離開，女子隨即向桃園市政府警察局平鎮分局報案。

檢方認為，店老闆與女子紛爭已久、持續主觀的對女子施加個人意願，雖聲稱行為是為了賠償女子機車後照鏡損失，但當時女子根本未請求賠償，認店老闆所為涉犯跟蹤騷擾防制法及強制罪，偵結從重以強制罪起訴。（編輯：林恕暉）1150120