店門玻璃被敲破！新竹雜貨店3月內遭竊2次 店家嚇壞：我就在樓上
一名男子於11日下午2點多，在新竹竹東鎮五豐街一間雜貨店實施竊盜，過程中破壞玻璃門進入店內，偷走香菸、酒、打火機及五元銅板。店家表示，這已是三個月內第二次遭竊，前一次損失一萬多元，讓店家相當震驚且無奈。警方已掌握嫌犯身分，正積極追查中，初步判定此次竊盜與上次不同人所為，承諾將全力追緝歹徒到案。
一名身穿黑色上衣的男子，於11日下午2點多闖入新竹竹東鎮五豐街的一間雜貨店。監視器畫面顯示，該名男子背著包包，發現店門緊閉後，拿出破壞工具將玻璃門敲破，隨後伸手打開門鎖進入店內。進入店內後，男子直奔收銀機，發現無法打開後，便在櫃檯前翻箱倒櫃，最終偷走香菸、酒、打火機後才離開現場。
店家表示，此次竊案讓他們感到非常害怕，「這一次偷的錢不多，但我嚇死了，當時我還在樓上。」更讓店家感到無奈的是，這已經是三個月內第二次被闖空門。上一次竊案中，店家損失了一萬多元，而當時的竊賊已被警方逮捕並關押。店家原本懷疑這次的竊賊可能是同一人被釋放後再次作案，但警方初步判定並非同一人所為。
竹東派出所副所長許俐瑩表示，目前已掌握嫌疑人身分，後續將積極查緝到案以釐清案情，依法調查偵辦。警方承諾將全力追緝，盡快破案。
店家無奈地指出，三個月內連續被偷兩次，這次損失了菸、酒、打火機以及一把五元銅板，大門玻璃也留下明顯的破壞痕跡，只能暫時用膠帶將裂掉的部分黏起來。店家希望警方能盡快抓到竊賊，也希望這些竊賊不要再來光顧他們的店鋪。
