店面被女房東整碗端去 原團隊新店「倆倆脆」這一幕2萬人讚：大快人心

一脆鮮奶脆皮甜甜圈傳出經營糾紛，前員工控訴房東想插股50%不成，把他們都趕走接手店面，曾跟該名房東租過的髮廊、港式餐廳、生煎包業者紛紛出面聲援前員工。（圖／翻攝自Google Map）

西門町知名排隊店家一脆鮮奶脆皮甜甜圈，近日傳出經營糾紛，前員工控訴房東獅子大開口，要求「插乾股50%」，拒絕後整個團隊被趕走，另找新人取代，苦心經營6年的店就這樣被整碗端走。官方則在粉專發文反控原團隊帳目交代不清，雙方各說各話。如今原團隊在昆明街新開「倆倆脆」脆皮甜甜圈，有民眾目擊當下一幕拍照上傳網路，2萬人看到直呼大快人心。

一脆鮮奶脆皮甜甜圈經營糾紛爆發後，包括樓上先後承租過店面的髮廊業者與港式茶餐廳老闆，以及隔壁的生煎包老闆、對面的泰式料理老闆都先後發聲力挺甜甜圈店原團隊，指出女房東會不擇手段趕人，包括拆電表與樓梯，鋸掉水表，把通往屋頂的門封死，害他們無法修復水塔，無水可用，嘲諷「張淑晶都得甘拜下風」。

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事件爆開後，有民眾表示打算去支持原團隊在昆明街新開「倆倆脆」鮮奶脆皮甜甜圈，發現原本不用排隊，到現在就連雨天都大排長龍。透過原PO上傳至Threads的照片可以看到，排隊人龍延伸到至少隔壁兩間店外，不少人撐著雨傘來光顧，疑似都是看到消息特地來支持。

照片獲得2.3萬個讚，網友們紛紛留言：「祝貪婪房東白忙一場」、「只能說惡房東在這個時代太容易被起底，一個字就是爽」、「又想起高雄樋口飯糰事件」、「今天去買超脆超好吃！熱熱的馬上咬一口」、「假日來去朝聖」。此外也有網友透露，「一脆」仍有許多排隊人潮，但大多都是觀光客，而且以國外遊客為主，本地人則是都已經轉往「倆倆脆」支持。

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