府中來電祭 12組樂團嗨唱

農曆春節將屆，新北市青年局將於7、8日在板橋府中廣場舉辦最強音樂派對「2026樂府中－來電祭」，集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組知名樂團，還有超熱血的「府中戀舞宮」趣味競賽、風格餐車及占卜市集等，活動更加碼總價值10萬元的來電好康，歡迎民眾把握機會到場，以最輕鬆的心情體驗最熱鬧的音樂電流。

青年局長邱兆梅表示，「2026樂府中－來電祭」不僅是音樂派對，更希望透過開放式廣場與舞台設計，讓來自不同領域和背景的青年朋友自然聚集、自在交流。活動現場更準備豐富多樣的消費抵用券及來電好禮，希望讓青年朋友用少少的花費，就能盡情享受活動與美食。歡迎大家踴躍參加，與新、舊朋友共同創造有趣的節慶回憶。

青年局表示，今年音樂卡司堪稱「夢幻陣容」，包含以細膩情感編織旋律的「甜約翰Sweet John」、曲風療癒且溫暖的「Crispy脆樂團」、充滿慵懶復古氛圍的「溫蒂漫步Wendy Wander」，以及現場爆發力驚人的「小男孩樂團」等12組接力開唱，讓無論是樂團粉絲、一般民眾，都能在府中廣場感受充滿青春氣息的音樂能量。

除了精彩的樂團演出，更特別加碼總價值超過10萬元的來電好康，凡參加「府中戀舞宮」趣味競賽者，每人可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品，完成關主指定任務還可獲得更多好康，競賽積分最高者則享有活動限定風格餐車異國美食拼盤1份。「府中戀舞宮」趣味競賽活動正熱烈報名中，歡迎民眾把握最後名額，至青年局官網報名。