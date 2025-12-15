府中停車場禁重機惹議 黃淑君要求釐清法源規範

（記者陳志仁／新北報導）府中商圈捷運轉乘停車場近日公告禁止大型的重型機車停放，引發騎士疑慮；新北市議員黃淑君要求交通局釐清法源依據、統一標示規範，並審慎處理開罰事宜，保障市民權益。

圖／府中商圈捷運轉乘停車場近日公告禁止大型的重型機車停放，引發騎士疑慮。（新北市議員黃淑君提供）

黃淑君指出，停車場公告與現行法規及交通局管理規範可能存在落差，部分大型重型機車騎士表示，皆依規繳費，公告卻仍恐遭開罰；對於各停車場自訂規範的作法無法認同，已要求交通局出面說明，並全面檢視標示是否適法、妥適。

黃淑君說，根據交通局回應，公有路外停車場對大型重型機車的停放，應依停車場型態、實際分區與設計管理，並非僅以「一般機車停車場」一詞概括禁止；目前大型重型機車專用停車格極少，供需不敷使用，交通局應積極檢討，確保民眾便利。

黃淑君強調，公共停車場為市民共同使用設施，管理單位有責任清楚標示停放規則與法源依據，避免民眾因公告不明而遭開罰，引發不必要爭議與民怨；她要求交通局儘速檢討現行公告，統一、大型重型機車停放規範及收費方式，並在釐清前審慎處理開罰。

黃淑君認為，市府推動友善交通政策，應兼顧各類運具使用者需求，透過明確規範與合理管理，讓市民「看得懂、停得安心」，而非因標示不清而陷入違規風險，保障民眾權益並提升公共服務品質。

