府中商圈公告惹議 黃淑君要求交通局釐清重機停車規定

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃淑君近日接獲許多民眾陳情表示，位於板橋捷運府中站周邊轉乘停車場張貼「此區為一般機車停車場，禁止大型重型機車停放，違者將開罰」字樣，引起不少大型重型機車騎士疑慮，民眾表示公告內容並無法源依據可開罰，且對於停車場各自為政之舉，無法認同。對此，黃淑君於新北市議會進行質詢時點出，公告恐與現行規範不符，要求交通局出面說明，並提出具體改善方案。

黃淑君表示，許多大型重型機車騎士，雖依照現場規定停放停車場並完成繳費，卻突然面臨被開罰風險，公告內容未清楚說明禁止大型重機停放將開罰的法源依據，讓民眾無所適從。她直言，不同停車場各自張貼限制說明，管理標準不一，做法難以認同，也容易造成誤解與衝突。

黃淑君指出，公告文字與目前交通法規及交通局對大型重型機車停放管理方向存在落差，因此已要求交通局全面盤點現行標示，確認是否符合法定管理原則。根據交通局回應，公有戶外停車場需依場地型態與實際設計進行管理，是否能停放大型重型機車，應視分區規畫與空間條件判斷，並非僅以「一般機車停車場」字樣就能全面禁止。

交通局長鍾鳴時接著說明，部分汽車格位在條件允許情況下，可供大型重型機車使用，目前新北市也已設置500多格大型重型機車專用車位，但屬公共停車資源，採輪流使用方式。黃淑君當場反問，相關數量占比偏低，與多數城市規畫一成到兩成比例仍有明顯差距，是否符合實際需求，值得社會共同檢視。

而針對是否開放更多戶外停車空間與路邊車格，鍾鳴時表示，路邊停車政策已接近完成階段，預計下月對外公布。至於戶外停車場調整，仍須考量轉彎空間、格位尺寸等條件，逐場評估並經交通局審核。

副市長劉和然則回應，市府將彙整各項資料，全面檢視大型重型機車停車需求，並於兩週內提出具體政策方案，回應民眾關切。

黃淑君強調，友善交通不能停留在口號層次，面對大型重型機車長期停車不足現況，市府需要展現更積極態度，透過清楚規範與明確標示，避免民眾因資訊不清而遭受不必要處分，她也將持續監督市府所提出具體時程與比例調整方向。

照片來源：新北市議會影像翻攝

