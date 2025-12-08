府中商圈凌晨氣爆！她上廁所剛好避開 嚇呼：早一點我就不在了

新北市板橋區府中商圈餐廳定食8今（12/8）凌晨氣爆，5名路人受傷，警消前往救援。翻攝臉書社團我是板橋人



新北市板橋區府中商圈餐廳今（12/8）凌晨氣爆，威力之大，造成5名路人受傷。事後，直擊現場的民眾在社群發文，直呼「如果早一點我就不在了，希望大家都平安」。

事故發生在今凌晨0時50分，位在重慶街2樓的餐廳定食8不明原因發生氣爆，玻璃、木板、雜物全因爆炸噴上街道，造成5人受輕傷，警消獲報救災並協助傷者送醫，今上午傷者已出院，無生命危險。

新北市板橋區府中商圈餐廳定食8今（12/8）凌晨氣爆，建材被炸到對街，地上滿是玻璃及木板。翻攝臉書社團我是板橋人

氣爆的巨大聲響嚇壞附近民眾，心有餘悸在threads分享心情，「嚇到全身還在抖」、「難怪想說地板怎麼很大力震了一下」、「噢買尬超可怕如果早一點我就不在了...感謝我的月經讓我去上了一下廁所⋯⋯頭一次不是恨月經…希望人都平安大家都平安」。

廣告 廣告

也有人在臉書社團「我是板橋人」留言，「幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大⋯」、「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「平時都要檢測管線，老天保佑，還好不是營業時間」、「難怪剛剛在中正路聽到超大聲繃的聲音」、「樓下滷味阿姨還好嗎？」、「小籠包老闆還好吧」。

更多太報報導

捷運中山站二度偷拍 日本公務員「佐佐木」再被起訴求刑1年6月

被控詐欺近6千萬！貴婦奈奈前男友父親 北檢「這理由」不起訴

名導驚爆性醜聞！前女友控偷拍私密照、動粗還劈腿 謝升竑回應了