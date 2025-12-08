府中商圈定食8氣爆瞬間曝！招牌玻璃噴飛 馬路滿目瘡痍

監視器錄下氣爆瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋府中商圈的「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳，今天（8日）凌晨傳出氣爆事件，店內招牌、玻璃碎片等雜物全都瞬間噴飛到馬路上，場面十分駭人，共計造成6人受傷，其中5人送醫，所幸都只有輕傷，送醫後目前均已出院，而如今氣爆瞬間影像曝光！

透過畫面可見，這起氣爆案發生在板橋府中商圈，重慶路上的「爭鮮」跟「定食8」，2間為共同業者共用餐廳，今天（8日）凌晨0時57分許突然發生氣爆，招牌與2樓玻璃、裝潢等物瞬間噴飛到馬路上，周邊馬路滿目瘡痍，滿滿都是氣爆所產生的掉落物，當時路過的民眾見狀連忙閃避。

「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳發生氣爆。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局緊急派員趕赴現場救援，抵達現場時，發現總計6人受傷，分別為1男5女，其中1名女子拒絕送醫，另外5人則是輕傷，送往醫院救治後，目前皆已出院，並大礙。

消防人員在現場發現3支20公斤裝的瓦斯鋼瓶、1支16公斤裝的瓦斯鋼瓶，經初步了解，最後一位員工是在昨天（7日）深夜10時左右離開，今天（8日）上午火調人員也將重返現場，進一步調查釐清確切氣爆原因。

「爭鮮」跟「定食8共用餐廳發生氣爆，馬路上滿目瘡痍。（圖／翻攝畫面）

