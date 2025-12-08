府中商圈氣爆波及路人 爭鮮集團致歉：已聯繫傷者、配合鑑識
針對今日（8日）凌晨發生於新北市板橋府中商圈的氣爆事件，爭鮮集團發表聲明指出，旗下位於重慶路二樓的「定食8府中店」於凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆，導致店內招牌及玻璃受損。集團在第一時間已啟動緊急應變程序，區經理及店經理也到場掌握情況，目前確認有6名路人受波及送醫，所幸傷勢穩定並已陸續離院返家，集團承諾將持續主動慰問並提供必要協助。
事故發生於凌晨時分，威力之大讓二樓餐廳的天花板與玻璃瞬間噴飛，招牌更被炸飛至20公尺外的馬路上，附近目擊民眾餘悸猶存表示：「當時聽到巨大砰的一聲，整棟樓都在震動，像發生地震一樣！」由於該餐廳於昨晚9點半已結束營業，最後一名員工於10點離開，氣爆當下店內空無一人，避免了更大規模的傷亡；唯現場有6名路人因正好經過而遭玻璃殘骸砸中，造成輕傷送醫。
新北市消防局到場初步鑑識，確認發爆點位於二樓「爭鮮」與「定食8」共用的廚房空間，現場發現3大1小共4支串接的瓦斯鋼瓶，因氣爆被炸到樓梯間，初步判斷鋼瓶設置暫無明顯違規，但瓦斯是否出現外洩或有其他引爆點，仍待今日鑑識小組進入現場深入調查釐清。
爭鮮集團強調，目前正與消防、警方及火調單位密切合作，相關影像與資料均已提供。對於本次事故造成民眾受影響深感遺憾，未來將配合主管機關釐清真正成因，並針對受損的周邊店家與民眾提供後續協助與處置。
