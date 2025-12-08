府中商圈氣爆釀住戶災損 侯友宜回應了

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 位在新北市板橋區府中商瞿的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，今（8）日凌晨因不原因發生氣爆，共造成5人受輕傷，所幸都無生命危險。而氣爆也至少造成周遭周邊20、30戶受影響。續求償問題，新北市長侯友宜今日受訪表示，待鑑定出爐，誰要負責任，就會跟住戶一同向肇事者求償。

今日凌晨0時50分，位在府中傷拳重慶接上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，因不明原因發生輕爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，所幸5人送醫治療後已全數出院，無生命危險。而這場氣爆也導致周遭20、30戶受影響。

侯友宜受訪時表示，由於氣爆威力強大，造成鄰損，而爆炸原因消防局還在鑑定中，所有鄰損，目前由結構師會同區公所逐戶檢查，並成立專案小組，協助受影響的住戶依法來求償。

至於後續求償部分，侯友宜重申，會主動挨家挨戶去了解，損壞部分會請住戶及相關人員共同拍照存證後，待鑑定出爐，誰要負責，就會跟住戶一起向肇事者求償。他還說，爆炸的因素、跟店家的相當關係，釐清後，會再跟大家做說明。

