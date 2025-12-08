府中商圈氣爆釀結構疑慮 新北議員憂「恐複製維冠」

新北市消防局長陳崇岳表示，火調仍在進行；工務局長馮兆麟則說，二、三樓樓地板與梁柱已有明顯損毀，將在安全範圍內清理並進行詳細鑑定，強調現場一律禁止進出，安全為首要。(記者羅國嘉攝)

工務局長：詳細鑑定 現場禁止進出、安全為首要

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」今(8)日清晨發生氣爆，2間餐廳炸裂、5名路人受傷送醫後均已出院。對此，議員黃淑君今在議會關注火調與結構安全，並直呼恐出現如台南維冠大樓般的「頭重腳輕」風險。消防局長陳崇岳表示，火調仍在進行；工務局長馮兆麟則說，二、三樓樓地板與梁柱已有明顯損毀，將在安全範圍內清理並進行詳細鑑定，強調現場一律禁止進出，安全為首要。

陳崇岳指出，今天凌晨一點許發生氣爆案，目前人命救助為主，5人受傷皆已出院，而火調狀況，在第一時間，主任、帶領組長跟同仁目前在進行中，但二樓整個氣爆以後，所有的狀況往下掉以後，目前配合業者，還有工務單位在結構安全範圍內，逐一來做清理，所以目前火災原因還在鑑定中。

他更說，火調狀況要看清理完狀況，初步上，今天早上在現場二樓引爆比較嚴重的地方有4隻瓦斯桶，這邊是目前鑑定的重點，那目前還有在做鑑定。

黃淑君追問，二樓氣爆後，三樓樓地板已有明顯損毀，二樓樓地板及一樓天花板更受嚴重影響，整棟一至三樓已有初步鑑定顯示結構受損，恐出現如台南維冠大樓般的「頭重腳輕」風險。

她質疑，在此情況下，新北市政府工務局將如何確保建物結構安全？市府後續會不會積極地來協助求償？

馮兆麟回應，目前仍在現場進行鑑定。從外觀即可看到二、三樓樓地板已出現破壞、鋼筋外露，員工休息室後側陽台也整片受損，主要梁柱部分更在三樓鋼樑發現裂痕。技師工會已確認，因現場多支柱子被裝潢包覆，將要求全部拆除外層裝飾後，恢復原貌再進行鑑定，並進一步進行詳細的結構檢測。

馮兆麟補充，針對民眾的金錢部分，工務局會配合消防局在安全許可下進入，先將物品取出。但在鑑定完成前，現場一律不得隨意進出。

副市長劉和然表示，目前最重要的就是安全，因此部分區域必須暫時禁止進出，市府也會加速完成鑑定。他強調，現階段所有措施都是為了確保安全無虞，技師團隊也正全力協助相關作業。

