府中商圈氣爆！業者安檢查無違規 檢方將分案調查

新北市消防局第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅受訪。（圖／記者游承霖攝影）





新北市板橋府中商圈內，位於重慶路上某大樓2樓的「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳，今天（8日）凌晨傳出氣爆，共計造成6人受傷，其中1人拒絕送醫，所幸全部傷者都只有輕傷，均無生命危險；而新北市消防局也說，上（11）月底曾到該間店進行消防安檢，相關檢查結果均符合，目前初步鑑定並無違規一律，確切氣爆原因仍待進一步釐清。

新北市消防局第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅受訪時表示，這間餐廳最後一次檢查是在上（11）月26日，相關檢查結果都符合規定，串接使用瓦斯鋼瓶共76公斤，並沒有達到管制量，符合危險物品相關規範。

廣告 廣告

餐廳氣爆後內部畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

謝伯毅也說，業者有針對管線進行固定、管線等都是符合規範，另外，業者也有自行加裝瓦斯漏氣警報裝置及緊急遮斷裝置，相關檢查均為合法，並無任何違規。

至於新北地檢署針對本案，也已主動分為他字案，交由機動專組進一步追查，釐清是否有人為疏失。

氣爆導致內部鋼筋裸露。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

板橋府中商圈氣爆！ 土木技師初步清查結果曝光

板橋府中商圈氣爆瞬間畫面曝光！2女當場噴飛倒地

三芝男毒駕恍神逆撞2機車！ 害騎士噴飛墜山坡釀3傷

