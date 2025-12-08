府中商圈深夜氣爆！定食8瓦斯疑外洩 碎片雨落釀5傷

（記者許皓庭／新北報導）新北市板橋區府中商圈今（8日）凌晨發生氣爆意外，位於重慶路的「定食8」餐廳疑似瓦斯鋼瓶外洩，引發猛烈爆炸，衝擊力道不僅將店面二樓外牆炸出大洞，也波及隔壁「爭鮮迴轉壽司」，大量殘骸與玻璃碎片掉落路面，造成4名女子及1名男子受傷。警消獲報後立即將傷者送醫並疏散住戶，確切事故原因仍待進一步釐清。

據了解，爆炸發生在凌晨約0時，附近攤販與住戶均聽見巨大聲響，形容「像打雷又像爆破」，隨即看見二樓餐廳冒出濃煙。路過民眾受到飛散碎片砸中，倒地流血，場面一度混亂。部分網友深夜在社群回報聲響來源，表示「窗戶震了一下才知道是爆炸」、「很常經過這裡，好可怕」。

消防員到場後，在餐廳樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步研判爆炸與瓦斯氣體外洩有關，但詳細泄漏來源與引爆條件仍需調查。由於衝擊力道強大，二樓牆面被炸開，鋼筋、水泥裸露，建物結構疑受到損害，重慶路部分區域也被碎片覆蓋，不少騎士與行人事發時就在附近，所幸無生命危險。

救護人員先後協助5名傷者，其中1名女子傷勢較輕自行拒絕送醫，另外4人則分別送往亞東與雙和醫院治療。為避免二次事故，警消同步疏散鄰棟住戶，共5人被引導至安全處所。

氣爆後，監視器畫面顯示爆炸瞬間玻璃、招牌與裝潢碎片迅速噴散馬路，街道宛如遭震碎般滿是殘骸。由於現場殘破嚴重，工務局、消防局與土木結構技師公會均派員進場評估，以確認建物是否仍具使用安全。

新北市議員黃淑君也到場了解狀況，並指出建物外牆被炸出明顯破洞，需進一步確認樑柱是否受損。她表示，目前重慶路汽車已恢復通行，但氣爆側人行道仍封閉，提醒民眾勿逗留拍照，避免影響清理及安全評估作業。

土木結構技師公會理事長丘達昌受訪補充，爆炸最嚴重區域集中在2、3樓樓板，需配合拆除作業後，才能確認是否能讓住戶返家；結構完整度將由技師團隊逐戶檢測後再做判定。

對此，新北市長侯友宜表示，市府會主動協助受影響住戶完成鑑定程序，若鄰損情形明確，將協同住戶向肇事單位求償。他強調，安全無虞前不會允許居民返回，相關單位也會持續追查氣爆原因。

目前現場清理作業已陸續進行，爆炸來源是否與鋼瓶操作、設備老化或外力因素相關，仍需待消防與工務單位完成調查後才能確定。

