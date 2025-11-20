府中商圈週末市集創意滿點 街頭表演輪番登場歡樂加倍

府中廣場燈區「LINE FRIENDS冒險遊樂場」中，有可愛的熊美坐鎮府中廣場迎接每位來訪的遊客。(新北觀旅局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

「2025新北歡樂耶誕城」於上週五盛大開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，一登場便掀起熱烈話題！不僅新北市民廣場化身為充滿驚喜的「星空馬戲園區」燈區，鄰近的府中廣場燈區更以「LINE FRIENDS冒險遊樂場」為主軸，邀請熊大、熊美及雷納德等LINE FRIENDS人氣角色齊聚亮相，陪伴民眾沉浸於在繽紛歡樂的耶誕氛圍。同步登場的還有府中週末市集，結合創意市集與街頭表演，打造充滿節慶氣息與藝文風格的冬日聚落，為府中注入滿滿耶誕活力。

今年府中廣場燈區「LINE FRIENDS冒險遊樂場」中，最吸睛的莫過於「熊美耶誕城堡」，巨大的熊美坐鎮府中廣場，用最可愛的姿態迎接每位來訪的遊客。燈區內還有「星光旋轉木馬」、「歡樂飛車」及「LINE FRIENDS 歡樂摩天輪」等夢幻裝置，讓人彷彿置身LINE FRIENDS奇幻樂園。其中，最具浪漫氛圍的「冬日雪樂園」裝置中，LINE FRIENDS夥伴們化身咖啡杯，搭配每晚17時30分至23時，每半小時上演一次飄雪秀，漫天雪花搭配閃耀燈光，瞬間成為民眾打卡熱點，營造出滿滿耶誕魔法！

冬日節慶氣息漸濃，「2025新北歡樂耶誕城」於府中商圈打造全新耶誕歡樂據點，推出創意市集與街頭表演活動，活動期間每週六、日登場，市集時間自13時至22時，集結多元主題攤位與創意品牌，涵蓋點心美食、原創手作、流行服飾及節慶禮品等豐富選擇！此外，府中廣場也將化身節慶舞臺，每週六、日16時至20時輪番帶來音樂演出及街頭藝人表演，讓民眾能一邊欣賞表演、一邊享受美食輕飲，度過悠閒又愜意的冬日午後。

府中市集每週六、日13時至22時登場，集結多元主題攤位與創意品牌！(新北觀旅局提供)

每週末更安排節慶趣味週次活動，包涵耶誕互動小遊戲、DIY體驗活動以及耶誕老人驚喜快閃等，讓大小朋友一同沉浸在熱鬧又溫馨的節慶氛圍中，打造出專屬於府中的假日派對，現場還設有象徵祝福的「耶誕許願樹」，邀請每位來訪的民眾寫下對耶誕節的心願與祝福，而11/22(六)及12/20(六)17時至17時30分更邀請到YOYO家族哥哥姊姊帶動跳，歡迎大家一起到現場同樂！

新北市觀光旅遊局表示，希望透過市集與街頭藝人表演活動，帶動府中周邊商圈人潮與消費活力，同時打造更多親子共遊、藝文共融的公共空間，每一週都有耶誕驚喜，讓府中商圈在冬季夜色中閃耀成為市民週末的首選去處。不論是想品味特色美食、尋寶手作好物，或與孩子共度溫馨假期，週末就到府中商圈，一起感受滿滿的耶誕樂趣吧！更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。