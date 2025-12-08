府中商圈「定食8」氣爆釀5傷 爭鮮發聲明：將持續主動慰問、全力配合調查

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新北市板橋區府中商圈的「定食8」餐廳今(8)日凌晨發生氣爆，造成5人受傷，也波及周邊區域，目前仍在調查事故原因。對此，「定食8」所屬餐飲集團「爭鮮」也發聲明表示，事發後立即啟動緊急應變程序，全力協助現場處置，也取得傷者聯繫方式，後續將持續主動慰問，並提供必要協助。

位在府中商圈重慶路某大樓2樓的「定食8」，在凌晨將近1點突然氣爆，當下屋內物品瞬間四散，爆炸威力強勁，甚至把玻璃窗戶噴到對街約20公尺遠，直接砸到路人。據了解，主要發爆點是在二樓的兩間連鎖餐廳，且為同業者共用廚房，至於現場發現有3大1小的瓦斯桶做串接，依法做為營業使用，沒有違法，目前相關單位也在調查釐清事故原因，而氣爆也造成5人輕傷，4人分別送往附近的亞東及雙和醫院，另外有一名女性拒絕就醫。

爭鮮則表示，公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置，截至目前掌握資訊，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家；公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

爭鮮強調，事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因；定食8對於本次事故造成民眾受影響深感遺憾，將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。

