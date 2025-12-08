府中定食8「凌晨氣爆」！整層全炸爛 波及4路人受傷送醫

新北市板橋府中站商圈的定食8在8日凌晨發生氣爆，二樓幾乎面目全非。翻攝自Google Map



新北市板橋區重慶路的日式連鎖餐廳「定食8」，今（8日）凌晨突發氣爆事故，威力幾乎將2樓炸毀，炸碎的玻璃和裝潢落下，波及5名剛好經過的路人，其中4人送醫，巨大聲響和震動嚇壞附近鄰居。消防人員隨後在樓梯間找到4支瓦斯鋼瓶，懷疑氣體外洩所致。

板橋重慶路上的定食8店址就在捷運府中站商圈，每到飯點附近人潮絡繹不絕，今日凌晨近1時，店內發生氣爆，巨大威力幾乎把餐廳二樓炸毀，玻璃、裝潢、外牆招牌全毀，部分殘骸還噴向街道，造成路過的5名路人受傷。另隔壁的爭鮮壽司也受到波及。

消防人員出動29車88人到場，獲報到場後，為5人進行初步包紮，其中1人傷勢較輕，拒絕送醫，另4人送上救護車到亞東醫院、雙和醫院進一步醫治。

新北市消防局長陳崇岳對外說明，這次氣爆事件影響範圍主要在2樓，爭鮮、與定食8最嚴重，現場滿目瘡痍，消防人員為確保無人受困傷亡，已進行搜索3次確認。勘查火場時發現廚房存放3大1小的鋼瓶，疑因是鋼瓶引發氣爆，後來4支鋼瓶被炸掉落樓梯間，初判剛瓶有依法令規定使用，尚無找到違法。

另外，2樓餐廳於晚間21時30分準時結束營業，最後一名員工離開時間是22時，不過隔壁大樓仍有人在，事發後消防人員趕緊啟動疏散作業，確保所有人安全。

氣爆事故在網路上曝光後，部分民眾紛紛心有餘悸，「唯一慶幸的是發生在深夜」、「晚上還是在家睡覺別亂跑，早晚容易出事」、「做壽司做到爆炸是不被允許的」、「白天常經過的那個騎樓，星期六才經過」、「難怪剛剛在中正路聽到超大聲蹦的聲音」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」。

