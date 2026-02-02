府中廣場「來電祭」 12樂團接力開唱

記者李佩玲／綜合報導

「2026樂府中─來電祭」7、8日將在板橋府中廣場登場，除邀集小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組知名樂團，還有「府中戀舞宮」趣味競賽、風格餐車及占卜市集等活動，參加趣味競賽者更可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品。

新北市青年局表示，來電祭音樂卡司包含以細膩情感編織旋律的甜約翰Sweet John、曲風療癒且溫暖的Crispy脆樂團、充滿慵懶復古氛圍的溫蒂漫步Wendy Wander，以及爆發力驚人的小男孩樂團等12組接力開唱。

另現場加碼總價值超過10萬元的來電好康，凡參加府中戀舞宮趣味競賽者，每人可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品，完成指定任務還可獲得更多好康，競賽積分最高者則享有活動限定風格餐車異國美食拼盤。

青年局指出，來電祭活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食市集，從日式串燒、美式漢堡、墨西哥捲餅、義式咖啡，到《哈利波特》人氣飲品奶油啤酒等，聽音樂之餘也能享受美食。現場也規劃6個特色占卜攤位，讓大家透過有趣的占卜更認識自己，提前掌握新年運勢。

來電祭邀風格清新且充滿都會感的小男孩樂團演出。（新北市青年局提供）