「府中戀舞宮」離線來電 情人節社交新體驗

《圖說》隨著節奏，在府中和新朋友來場街頭Dance Battle。〈青年局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市青年局在情人節前夕， 2月7日至8日於板橋府中廣場舉辦「2026樂府中來電祭—府中戀舞宮」，透過音樂演出、餐車市集與趣味競賽，打造自然互動、零壓力的離線社交體驗，名額有限，活動即日起https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs報名。

青年局長邱兆梅表示，「Love中．樂府中」活動已邁入第4年，今年特別規劃「府中戀舞宮」交友競賽，每場次80分鐘，以循序漸進方式設計互動關卡，從破冰暖身到深度交流，讓青年朋友在輕鬆氛圍中建立真實連結，不論是揪朋友同行或單獨參加，都能自在融入。

《圖說》新北青年局邀請青年朋友一起來參加「2026樂府中-來電祭」，搭配音樂、交友、餐車及占卜市集，自在輕鬆的認識新朋友。〈青年局提供〉

她說，活動內容包含「Twisters扭扭樂」、「街頭Dance Battle」、「浪漫賽道」及「陌生餐桌」等四大體驗，透過肢體互動、團隊合作與限時對話，拉近彼此距離，完成體驗還可獲得餐車及占卜抵用券，增添活動驚喜感。

《圖說》陌生餐桌搭配有趣的提問卡，跟新朋友有更多的互動。〈青年局提供〉

現場主舞台將邀請12組樂團輪番演出，並集結12輛特色餐車，提供多元異國美食；另規劃占卜體驗與每日「Happy Hour」時段，限量發放消費抵用券，營造如同國外市集般的節慶氛圍。