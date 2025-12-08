府中爭鮮氣爆6傷 新北檢偵辦

新北市板橋區府中商圈某大樓2樓8日凌晨氣爆，周圍受波及滿目瘡痍。（柯毓庭攝）

警消進入府中商圈氣爆的大樓調查事發原因。（陳君瑋攝）

新北市板橋區府中商圈重慶路某大樓2樓「定食8」及「爭鮮」餐廳8日凌晨近1時發生氣爆，釀成6人輕傷，周遭住戶14人被安置、29戶房屋受損，市長侯友宜強調將協助受災戶求償；爭鮮餐飲集團事後發布聲明，會主動慰問傷者並提供協助，也會配合相關調查。新北地檢署則已主動分案，朝公共危險罪調查。

目擊者表示，餐廳7日晚上11時許就已打烊，但8日凌晨0時50分許突然聽到「蹦」一聲，接著玻璃、雜物飛散，爆炸力道甚至把玻璃窗戶噴到對街、砸到路人，嚇得大家驚慌逃竄，有5位路人、1位住戶輕傷。因氣爆位置就在府中商圈最熱鬧的重慶路，所幸案發在深夜，否則恐釀重大傷亡。

新北市消防局長陳崇岳說，主要的氣爆點是在2樓餐廳，初步發現現場有3大1小的瓦斯桶串接，為合法使用，但瓦斯桶沒有關閉，疑因爆炸被炸到樓梯間，消防員也在樓梯間聞到瓦斯味。

據悉，餐廳今年11月15日受理消防檢修申報合格，最近抽查時間為11月26日，符合規範，12月初業者曾找人修繕瓦斯桶串聯開關閥。

新北市工務局長馮兆麟說，該棟大樓近年無違規紀錄，已請結構技師逐戶檢查，盡速協助受災戶恢復正常生活。新北市土木技師公會理事長丘達昌說，初步鑑定結果發現建築4樓以上暫時可以進去，但1到3樓有相當多結構損壞，須2周至3周做完整評估。

板橋區長陳奇正指出，區公所會協助召開協調會向業者求償。新北地檢署已主動剪報分「他」字案，朝公共危險罪調查。

爭鮮集團回應，對這次事故深感遺憾，已取得傷者聯繫方式，將持續主動慰問，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，釐清原因，提供受影響民眾與店家必要協助。