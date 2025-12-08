府中「定食8」 休息室瓦斯桶外洩 引爆炸牆

板橋府中餐廳「定食8」，員工休息室擺放瓦斯桶，釀氣爆意外。（圖／TVBS）

新北市板橋府中商圈一間「定食8」餐廳發生氣爆意外，波及周圍29戶住家，其中5戶14人受災嚴重需安置。據了解，餐廳早在兩三個月前就發現瓦斯管線脫落問題，最後一次報修在12月5日，但直到8日才發生氣爆事故。專家指出，疑似是瓦斯外洩在密閉空間中累積，遇到電器產品熱能引發爆炸。這起事件引發對住商混合大樓安全管理的擔憂。

板橋府中餐廳「定食8」，員工休息室擺放瓦斯桶，釀氣爆意外。（圖／TVBS）

這棟發生氣爆的建築是一棟9層樓的住商混合大樓，2樓為餐廳，7樓是一般住宅，其餘樓層則是營業公司。爆炸後，二樓的「定食8」以及「爭鮮」餐廳大片窗戶全被炸破，外牆也明顯變形崩落。SO土木技師公會理事長邱達昌表示，5戶14人的受災戶已在府中商圈附近旅館進行安置。

廣告 廣告

從2樓平面圖可見，「爭鮮」與「定食8」中間為廚房，後側是員工休息室。休息室內擺放了3支20公斤及1支16公斤的瓦斯鋼瓶，經檢測都合格，但疑似瓦斯管線早在兩三個月前就有脫落情形。SO新北市消防協會理事長洪良建解釋，如果夜間持續洩漏且通風不良，遇到熱源就很容易引起氣爆。他進一步說明，冷氣或冰箱的調節器跳動時可能產生肉眼看不見的火花，成為引爆點。

雖然餐廳每半年都有找消防設備師進行檢修，但此次事故仍引發居民對安全檢查有效性的質疑。以新北市板橋為例，類似的住商混合式餐廳非常多，消防局統計需要進行檢修申報的餐廳高達126間，意味著板橋許多住戶的樓上樓下可能就是餐廳。

值得注意的是，雖然餐廳使用的鋼瓶總重量未超過80公斤的營業場所規定，但瓦斯管線在串接時是否有脫落情況，目前只能靠業者自主管理。這也讓生活在住商混合大樓的居民擔心是否存在潛在危險，擔憂類似的氣爆事故會再次發生。

更多 TVBS 報導

板橋氣爆案「定食8」早有警訊！餐廳漏氣3個月仍營業 釀慘禍

台中社區「冰箱」高樓墜落中庭解體 住戶和管理物業爆口角衝突

5分鐘竄燒32層樓！宏福苑「前後對比」慘況曝

緊急安置10天 母淚控1歲兒「滿身傷」驗傷提告傷害

