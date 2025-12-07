府中15十四週年館慶啟動 《動物園》首映登場展現影像藝術魅力

新北市板橋府中15十四週年館慶活動昨日揭幕，並推出全台首播全新影集《動物園》第一、二集特映會。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市板橋府中15放映院今年十四週年慶，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出一系列影像文化活動七日下午揭幕，邀請全新影集《動物園》舉辦第一、二集首播特映會；《動物園》監製唐在揚、導演蘇文聖及主演邵雨薇、李淳等一同出席，與現場觀眾共享影像藝術的力量，映後交流氣氛熱烈。

文化局長張（廾嘉）育指出，府中15自成立以來累積超過三五０萬參觀人次、放映逾九千場電影，陪伴超過五十六萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地。

廣告 廣告

張（廾嘉）育表示，今年十四週年館慶以「One 4 All—為所有人精彩」為主題，象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的核心精神，邀請大眾走進府中15，一同感受影像藝術的魅力。

這次館慶特映作品《動物園》為全台首部聚焦動物職人的影集，由唐在揚監製、蘇文聖執導，劇組實地進入動物園拍攝，以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感。主演邵雨薇與李淳分享拍攝花絮時笑言「和動物對戲就像談一場沒有台詞的戀愛」；導演則期望透過影像讓觀眾重新感受生命最純粹的溫度。

府中15 表示，除首映活動外，亦推出多項十二月館慶限定活動，從影像、感官派對到工作坊，打造完整的「One 4 All」體驗；另親子教育課程「遊戲時間 PLAYTIME」將於十二月十三日登場，將打造四種不同主題的親子工作坊。還有十二月二十日推出展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，讓參與觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多名DJ風格各異的演出。

另十二月份每週週末假日於一樓至五樓推出全館限定打卡任務，民眾只需於館內尋找五個「One 4 All 凸面打卡鏡」，拍照上傳限時動態並標註 @fzfifteen，即可至服務台兌換扭蛋乙次，每日限量三十份。