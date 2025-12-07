府中15十四週年館慶登場 邵雨薇出席《動物園》新北特映 影像、親子、派對系列活動「One 4 All」全面啟動

【記者羅伯特/新北報導】府中15歡慶十四週年，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出一系列影像文化活動，今（7）日邀請全新影集《動物園》舉辦第1、2集新北特映會。新北市政府文化局長張䕒育與《動物園》監製唐在揚、導演蘇文聖、主演邵雨薇、李淳以及國家電影及視聽文化中心副執行長林盈志等貴賓一同出席，與現場觀眾共享影像藝術的力量，映後交流氣氛熱烈。

圖說：府中15歡慶十四週年，12月7日邀請全新影集《動物園》舉辦第1、2集新北特映會。

新北市文化局長張䕒育表示，府中15自成立以來累積超過350萬參觀人次、放映逾9,000場電影，陪伴超過56萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地。今年館慶以「One 4 All—為所有人精彩」為主題，象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，也持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的核心精神。 本次館慶特映作品《動物園》為全臺首部聚焦動物職人的影集，由唐在揚監製、蘇文聖執導，劇組實地進入動物園拍攝，以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感。

邵雨薇與李淳分享拍攝花絮時笑言「和動物對戲就像談一場沒有臺詞的戀愛」，導演則期望透過影像讓觀眾重新感受生命最純粹的溫度。 除首映活動外，府中15亦推出多項十二月館慶限定活動，從影像、感官派對到工作坊，打造完整的「One 4 All」體驗。

親子教育課程「遊戲時間 PLAYTIME」將於12月13日（六）在2樓舉行，打造四種不同主題的親子工作坊。12月20日（六）則推出展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多位DJ風格各異的演出，呼應《感覺器 OFF/ON–超感官影像體驗展》，打造獨特的感官互動派對，活動將於12月13日中午12時起於府中15 Accupass開放線上報名。(https://reurl.cc/rKDQEO) 此外，12月份假日（12/6、7、13、14、20、21、25、27、28）於1樓至5樓推出全館限定打卡任務，民眾只需於館內尋找五個「One 4 All 凸面打卡鏡」，拍照上傳限時動態並標註 @fzfifteen，即可至服務台兌換扭蛋乙次，每日限量30份。

同時12月31日前，府中15與1樓典藏咖啡合作推出「生日快樂乾杯」活動，只要在凸面打卡鏡拍照並標註指定 Hashtag，即可兌換當日限定茶飲一杯，每日限量50杯，為館慶增添更多節慶氛圍。邀請大家走進府中15，一同感受影像藝術的魅力，更多活動資訊可至府中15官網(https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/ )或電洽(02)2965-7186查詢。