府中15十四週年館慶 開跑

全新影集《動物園》將在府中15的B1放映廳進行新北首映，當日邀請監製唐在揚、導演蘇文聖及演員邵雨薇、李淳出席，與觀眾近距離分享拍攝趣聞，歡迎影迷共襄盛舉。（圖：新北市文化局提供）

以多元影像藝術與紀錄片文化的府中15，將於十二月迎來十四歲生日！今年館慶以「One 4 All—為所有人精彩」為主題，串聯影像、感官與共創三大主題，推出從電影製作體驗、影集首映到沉浸靜音派對等多重活動，邀請大家打開感官，與府中15一起用影像慶生，歡度最精彩的十二月。

新北市文化局表示，府中15自開館以來，持續致力於推廣多元影像藝術，不僅開辦全臺首座以紀錄片為主題的放映空間，更常態策畫影像議題展覽。今年館慶活動從「One for All」的精神出發，凝聚「一起」與「包容」的能量，串聯三大精彩企畫，邀觀眾從不同角度感受影像的魅力。

首波企畫，即日起由全新影像教育常設展《角色Action！片廠見習中》搶先登場。展覽以「自己的電影自己拍」為概念，邀親子觀眾化身導演、演員與剪接師，穿梭五大體驗空間，親身走進電影製作現場，感受影像創作的魅力。

活動當天還有全新影集《動物園：第一至二》新北首映，該劇以動物園為背景，融合職人精神與成長療癒故事，細膩刻畫人與動物間的情感連結。當日邀請監製唐在揚、導演蘇文聖及演員邵雨薇、李淳出席，與觀眾近距離分享拍攝趣聞，想搶先觀賞的影迷朋友千萬別錯過。

此外，現正於三至五樓展出的《感覺器OFF／ON———超感官影像體驗展》，將於十二月二十日加碼推出館慶限定「感覺專屬靜音派對」，邀請多組DJ演出，觀眾可戴上耳機，自由切換頻道，沉浸於數位聲響的節奏與氛圍之中。