府中15十四週年館慶 12月「One4All—為所有人精彩」

【民眾新聞葉柏成新北報導】以多元影像藝術與紀錄片文化的府中15，將於12邁入十四歲生日！今年館慶以「One4All—為所有人精彩」為主題，串聯影像、感官與共創三大主題，推出從電影製作體驗、影集首映到沉浸靜音派對等多重活動，詳細資訊可參閱https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/府中15官網。

文化局長張䕒育表示，府中15自2011年12月開館以來，持續致力於推廣多元影像藝術，不僅開辦全臺首座以紀錄片為主題的放映空間，更常態策畫影像議題展覽。今年館慶活動從「One for All」的精神出發，凝聚「一起」與「包容」的能量，串聯三大精彩企畫，邀觀眾從不同角度感受影像的魅力！

她指出，首波企畫，即日起由全新影像教育常設展《角色Action！片廠見習中》搶先登場。展覽以「自己的電影自己拍」為概念，邀親子觀眾化身導演、演員與剪接師，穿梭五大體驗空間，親身走進電影製作現場，感受影像創作的魅力。

12月13日更推出限定活動「遊戲時間PLAYTIME」，結合兒童實驗影像放映與親子工作坊，邀孩子探索電影與視覺藝術的創意世界！12月1日中午於Accupass開放https://www.accupass.com/go/fz15playtime線上報名。

12月7日在B1放映廳，還有全新影集《動物園：第1－2集》新北首映，該劇以動物園為背景，融合職人精神與成長療癒故事，細膩刻畫人與動物間的情感連結。當日邀請監製唐在揚、導演蘇文聖及演員邵雨薇、李淳出席，與觀眾近距離分享拍攝趣聞。

此外，現正於三至五樓展出的《感覺器OFF／ON——超感官影像體驗展》，將於12月20日加碼推出館慶限定「感覺專屬靜音派對」，邀請多組DJ演出，觀眾可戴上耳機，自由切換頻道，沉浸於數位聲響的節奏與氛圍之中。

12月週末期間，府中15推出「One4All週末扭一扭」全館闖關賽活動，完成指定任務，就有機會中隨身藍牙音響大獎。