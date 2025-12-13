府中15慶14週年 推影像活動

府中15館慶特映播放全新影集《動物園》第1-2集，並邀請監製唐在揚（左一）、導演蘇文聖（左二）、主演邵雨薇（右三）及李淳（右二）參與映後座談。（圖：新北市文化局提供）

▲府中15館慶特映播放全新影集《動物園》第1-2集，並邀請監製唐在揚（左一）、導演蘇文聖（左二）、主演邵雨薇（右三）及李淳（右二）參與映後座談。（圖：新北市文化局提供）

府中15歡慶十四週年，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出一系列影像文化活動，邀請全新影集《動物園》舉辦第一、二集新北特映會。新北市文化局長張�育與《動物園》監製唐在揚、導演蘇文聖、主演邵雨薇、李淳以及國家電影及視聽文化中心副執行長林盈志等貴賓一同出席，與現場觀眾共享影像藝術的力量，映後交流氣氛熱烈。

廣告 廣告

張�育表示，府中15自成立以來累積超過三百五十萬參觀人次、放映逾九千場電影，陪伴超過五十六萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地。今年館慶以「One 4 All—為所有人精彩」為主題，象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，也持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的核心精神。

此次館慶特映作品《動物園》為全臺首部聚焦動物職人的影集，由唐在揚監製、蘇文聖執導，劇組實地進入動物園拍攝，以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感。邵雨薇與李淳分享拍攝花絮時笑言「和動物對戲就像談一場沒有臺詞的戀愛」，導演則期望透過影像讓觀眾重新感受生命最純粹的溫度。

除首映活動外，府中15亦推出多項十二月館慶限定活動，從影像、感官派對到工作坊，打造完整的「One 4 All」體驗。親子教育課程「遊戲時間PLAY TIME」將打造四種不同主題的親子工作坊。

推出展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多位DJ風格各異的演出，呼應《感覺器OFF/ON―超感官影像體驗展》，打造獨特的感官互動派對，活動將開放線上報名。