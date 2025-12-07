府中15熱映《動物園》歡慶14周年

「府中15」歡慶14周年館慶，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出系列影像文化活動，7日舉辦全新影集《動物園》第1、2集新北特映會，邀請監製唐在揚、導演蘇文聖、主演邵雨薇、李淳及新北市文化局長張䕒育等貴賓出席，並於映後與現場觀眾座談，分享影像藝術的力量。

張䕒育表示，府中15自成立以來累積超過350萬參觀人次、放映逾9000場電影，陪伴超過56萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地。今年館慶以「One 4 All—為所有人精彩」為主題，象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，也持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的精神。

館慶特映作品《動物園》為全台首部聚焦動物職人的影集，劇組實地進入動物園拍攝，以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感。邵雨薇與李淳分享拍攝花絮時笑言「和動物對戲就像談一場沒有台詞的戀愛」，蘇文聖則期望透過影像讓觀眾重新感受生命最純粹的溫度。

府中15館慶從影像、感官派對到工作坊，打造完整的「One 4 All」體驗。親子教育課程「遊戲時間 PLAYTIME」，提供4種不同主題的親子工作坊；「感覺專屬靜音派對」呼應《感覺器OFF/ON–超感官影像體驗展》，營造獨特的感官互動體驗。

此外，12月每周六、日推出全館打卡任務，在館內尋找5個「One 4 All 凸面打卡鏡」，拍照上傳限時動態，即可到服務台兌換扭蛋1次，每日限量30份。12月31日前，府中15與1樓典藏咖啡合作推出「生日快樂乾杯」活動，為館慶增添節慶氛圍。