府中15館慶 打開感官感受影像魅力

新北市文化局「府中15」歡度14週年館慶，12月以「One4All—為所有人精彩」為主題，以多元影像藝術與紀錄片文化為主軸，串聯影像、感官、共創3大精彩單元企畫，推出電影製作體驗、影集首映、沉浸靜音派對等多重活動，邀請大家打開感官，從不同角度感受影像的魅力！

新北市文化局表示，府中15自2011年12月開館以來，不僅開辦全臺首座以紀錄片為主題的放映空間，更常態策畫影像議題展覽，今年館慶活動從「One for All」的精神出發，凝聚「一起」與「包容」的能量。

全新影像教育展《角色Action！片廠見習中》11月29日搶先登場，以「自己的電影自己拍」為概念，邀親子觀眾化身導演、演員與剪接師，一次玩透穿梭5大體驗區，創作屬於自己的電影，親身走進電影製作現場，感受影像創作魅力。12月13日更推出限定活動「遊戲時間PLAYTIME」，結合兒童實驗影像放映與親子工作坊，邀孩子探索電影與視覺藝術的創意世界。

全新影集《動物園：第1－2集》12月7日B1放映廳首映，該劇以動物園為背景，融合職人精神與成長療癒故事，細膩刻畫人與動物間的情感連結，當日邀請監製唐在揚、導演蘇文聖及演員邵雨薇、李淳出席，與觀眾近距離分享拍攝趣聞，想搶先觀賞的影迷別錯過。

《感覺器OFF／ON》超感官影像體驗展即起登場，12月20日加碼推出館慶限定「感覺專屬靜音派對」，邀請多組DJ演出，觀眾可戴上耳機，自由切換頻道，沉浸於數位聲響的節奏與氛圍中。

另外，12月每週末推出「One4All週末扭一扭」全館闖關賽活動，完成指定任務，就有機會把大獎隨身藍牙音響帶回家，其他還有人氣活動「嬰兒車電影院回娘家」、「聖誕節慶工作坊」等，可至府中15 官網查詢。

