府中15「行旅光年」主題影展 以影像展開跨時空影像之旅

《心中的那塊拼圖》描繪男主角面對離散的異國婚姻與跨國文化的衝突。（府中15提供）

府中15於今年1月及2月推出「行旅光年」主題影展，精選國內外影展參展片《心中的那塊拼圖》《穿過月亮的旅行》和《137號案件》等作品，透過多元文化與生命經驗的交織，引領觀眾展開一段跨越時空的影像行旅。

多倫多影展作品《心中的那塊拼圖》描繪男主角面對離散的異國婚姻與跨國文化衝突，法國第一小生何曼杜立斯以細膩演技，詮釋角色內斂而脆弱的性格層次。《穿過月亮的旅行》結合公路電影與魔幻寫實的喜劇風格，呈現華語地區1990年代年輕世代在現實夾縫中尋覓真摯情感的歷程。坎城影展作品《137號案件》取材自法國黃背心運動期間的真實案例，突顯警察體制內部的執法矛盾，探討真相與人性之間的複雜關係。

「新春特映」單元選映多部符合春節氛圍的影片，馬來西亞奇幻喜劇《新年·奇蹟號》以穿越為敘事主軸，結合科幻元素與家庭溫情，在輕快節奏中引發觀眾思索。《哈哈哈新年喜戲》融合馬來西亞與香港兩地文化特色，以黑色喜劇形式探討父愛與認同的意義。

《柔膚之秘法》的導演今泉浩一以獨特視角探討多元性別議題。（府中15提供）

賣座動畫片《雄獅少年2》以「醒獅」武術場面與動感配樂，描繪少年追夢的熱血精神。另於「新片特映」單元推出臺灣首映日片《我的老婆有點冷》，以家庭喜劇手法探討婚姻中的溝通與相處。

「焦點影人」單元為日本編導演今泉浩一，其作品多聚焦於情色、權力與欲望之間的張力，並以獨特視角探討多元性別議題。此次選映他《完全家族》與《柔膚之秘法》兩部作品，並於1月24日與GagaOOLala共同邀請導演來台出席映後講座，分享其情欲敘事與影像創作歷程。

主題影展票券已於114年12月20日啟售，詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站及臉書粉絲專頁。

